Trovador del Gol y Renata Almada son la nueva dupla dinamita del fútbol brasileño

El fútbol brasileño se vive con una nueva intensidad en las pantallas de Fanatiz 1 gracias a la presencia de ambos comunicadores.

El fútbol brasileño, con la presencia de chilenos como Erick Pulgar en Flamengo o Guillermo Maripán en Inter de Porto Alegre, se vive con una nueva intensidad en las pantallas de Fanatiz 1.

La vibrante narración de Alberto Jesús López, el reconocido “Trovador del Gol”, junto al agudo y profundo análisis de la comentarista Renata Almada, se han convertido en la dupla revelación de la temporada, generando un entusiasmo sin precedentes entre los fanáticos que siguen el Brasileirão cada fin de semana.

Esta exitosa fórmula, que equilibra la emoción pura del relato con la lectura táctica especializada, estará cada fin de semana entregando detalles del torneo.

Erick Pulgar es protagonista del Brasileirao

La voz de los protagonistas en Fanatiz

Sobre este gran momento en las transmisiones y la conexión con el público, Alberto Jesús López, “El Trovador”, comenta que “llevar la magia y la pasión del Brasileirão a tantos hogares es un privilegio enorme”.

Agrega que “con Renata hemos logrado una química fantástica; ella aporta una lectura del juego brillante que complementa perfectamente la emoción y el alma que intento dejar en cada grito de gol. Estamos disfrutando cada partido al máximo junto a los hinchas”.

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Por su parte, la comentarista Renata Almada destacó el valor analítico y la dinámica de la dupla. “El fútbol brasileño es tácticamente riquísimo y técnicamente impredecible“, detalla.

Añade que “trabajar al lado de la energía desbordante de Alberto hace que cada transmisión sea una experiencia redonda, donde logramos unir el rigor del análisis con la fiesta que significa este deporte. Sentimos el cariño y el entusiasmo de la audiencia en cada jornada”.

Fanatiz1 en el corazón del deporte

El éxito de las transmisiones del Brasileirão es solo uno de los pilares de la robusta propuesta de Fanatiz 1. Consolidándose como un destino definitivo para los amantes del deporte rey en el continente, la señal ofrece además una parrilla inmejorable que incluye:

Toda la pasión de la Liga 1 de Perú .

. La acción de la FutVe (Primera División de Venezuela).

(Primera División de Venezuela). El talento y la máxima velocidad de la LNF (Liga Nacional de Futsal Brasileño).

Dónde sintonizar Fanatiz 1: Los fanáticos pueden disfrutar de esta espectacular cartelera y de la dupla del momento a través de las siguientes plataformas: