El arquero de Colo Colo expresó su felicidad tras enterarse que está en la lista de los 10 mejores arqueros de la temporada.

Vozinha fue nominado al Balón de Oro junto a otros 9 arqueros. Un hecho que llena de orgullo al africano, quien saltó a la fama luego de lo hecho en el Mundial 2026.

Tras conocer la noticia, el meta de Colo Colo reaccionó en sus redes sociales y mostró el orgullo que tiene al estar en la lista de los 10 mejores porteros de la temporada.

“Hay momentos que parecen demasiado grandes… hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el camino valió la pena”, manifestó en primera instancia.

“Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de explicar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que viví, los sacrificios, las dificultades y a todos aquellos que caminaron conmigo”, agregó.

Vozinha mostró su alegría al ser nominado para el Balón de Oro

Vozinha no olvida a su tierra

Vozinha mostró humildad ante esta postulación, pues entiende que no consiguió esto solo: detrás suyo está su país apoyándolo.

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“Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a São Vicente, a Cabo Verde y a todo un pueblo que nunca dejó de creer“, indicó para agradecer a sus raíces.

Luego expresó que está “agradecido con Dios, mi familia, mis compañeros y todos los que formaron parte de este camino. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo“.