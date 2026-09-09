El arquero de Colo Colo celebró su nominación al Trofeo Lev Yashin tras destacar con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Vozinha vive uno de los momentos más importantes de su extensa carrera. El actual arquero de Colo Colo fue incluido entre los nominados al prestigioso Trofeo Lev Yashin, premio que entrega France Football al mejor portero de la temporada.

El reconocimiento llega después de la destacada actuación que tuvo el experimentado guardameta de 40 años defendiendo a Cabo Verde en el Mundial 2026, donde se convirtió en una de las grandes revelaciones.

Vozinha tendrá competencia de primer nivel: Thibaut Courtois, Emiliano Dibu Martínez, Unai Simón, Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Edouard Mendy, David Raya y Matvey Safonov.

Vozinha fue uno de los 10 arqueros convocados al Balón de Oro.

La emoción de Vozinha por su nominación

Horas después de conocerse la noticia, el portero del Cacique utilizó sus redes sociales para expresar lo que significa este reconocimiento después de una larga trayectoria.

“Haymomentos que parecen demasiado grandes… hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el camino valió la pena”, comenzó señalando.

El arquero también recordó los obstáculos que enfrentó para alcanzar este momento. “Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de explicar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que viví, los sacrificios, las dificultades y a todos aquellos que caminaron conmigo”, agregó.

ver también “Difícil de explicar con palabras”: Vozinha reacciona tras estar en la lista al Balón de Oro

Pero Vozinha fue más allá y dedicó especialmente la nominación a su país. “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a São Vicente, a Cabo Verde y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”, afirmó.

Finalmente, agradeció a su familia, compañeros y todos quienes han sido parte de su carrera, cerrando un emotivo mensaje con una especial declaración: “Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo”.

En resumen…