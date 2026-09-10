El entrenador apuntó contra los "ex arqueros" que cuestionan las condiciones del portero de Colo Colo.

La llegada de Vozinha a Colo Colo ha generado todo tipo opiniones. Las últimas, muy críticas sobre su rendimiento en cancha. Claudio Bravo fue uno de los que lo apuntó, aunque ahora salió Juvenal Olmos a defender al africano.

Luego de hacerse un nombre con Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026, Aníbal Mosa y compañía se metieron en la puja por el portero sensación de la cita planetaria y de forma sorpresiva, lograron ficharlo. Tuvo una llegada de estrella de rock a Santiago.

Olmos sale en defensa de Vozinha

Vozinha solo ha disputado dos partidos con Colo Colo y en ambos dejó su portería en cero. Pese a esto, ha dejado algunas dudas sobre su nivel, sobre todo a la hora de cortar centros. Claudio Bravo lo liquidó. “Hace varias acciones erróneas. Hubo una descoordinación, un timing que no existe. Luego hay una tomada del balón errónea“, indicó en ESPN.

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Horas después de las críticas de Bravo, y de otros ex porteros del medio chileno, el nacido en Cabo Verde fue nominado por la FIFA al premio Lev Yashin, el cual condecora al mejor arquero del planeta. De esto se colgó Juvenal Olmos para salir en defensa del fichaje de los Albos.

“He encontrado que el medio chileno, especialmente los ex arqueros, han sido drásticos y no han logrado observar y ver que el tipo estuvo en un Mundial, que está entre los nominados, por lo tanto es un futbolista reconocido“, explicó Olmos en Todos Somos Técnicos.

La salida en falso de Vozinha que le trajo críticas en Colo Colo. Imagen: Photosport

“Lo he encontrado… no sé. Escuché a distintos ex arqueros, con las jinetas que puede tener cada uno… drásticos. No puedo utilizar la palabra envidia, pero ‘qué está haciendo’, ‘no se ataja así’, ‘las manos están mal puestas’“, complementó el ex entrenador de la selección chilena.

“Fuiste a otro país, ha jugado dos partidos… lo he encontrado como que el medio no ha recibido a un tipo que a nivel mundial está siendo reconocido“, cerró Juvenal Olmos. Curiosamente el ex DT de La Roja fue quien hizo debutar a Claudio Bravo en la selección chilena en 2004.