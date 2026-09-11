Desde la tienda alba aseguran que si bien aún no existen tratativas, la propuesta para que siga en 2027 contempla una baja muy importante en su salario, el más alto del actual plantel.

Ya comienza a ser una piedra en el zapato la continuidad de Arturo Vidal para la temporada 2027 en Colo Colo. Ante la nula acción desde Blanco y Negro para negociar, el futbolista decide no hablar con la prensa y expresarse en redes sociales.

En medio de esta situación, el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN lanzó una noticia que cayó como bomba entre los hinchas albos al afirmar que “yo no puedo garantizar su continuidad para el próximo año”, para luego explicar que es lo que ocurre en esta operación.

“Todavía no existe acercamiento alguno entre las partes, el tema todavía no lleva el directorio, pues esta conversación la tiene que generar el presidente Aníbal Mosa con el propio Arturo Vidal, eso todavía no ocurre”, alertó el comunicador.

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Negociación entre Colo Colo y Vidal sin avances

Alvarado no quedó allí en su información, pues alertó que en el caso que prontamente arranquen las tratativas, “vamos a ver en qué condiciones se dará, pues alguien dentro del club me dice que al menos (debe haber) un recorte presupuestario en el sueldo (del King)”, que hoy alcanza los $114 millones de pesos mensuales.

“Alguien me decía el 50 por ciento, el 40% o el 35% menos de lo que hoy percibe Arturo Vidal. Hay que ver con qué semblante y cómo se lo toma el propio jugador. El tema no está entrampado, pues no existen las reuniones, pero no está fácil“, indica el reportero de Radio ADN.

Para finalizar, el popular Tomate remata su reporte indicando que “dentro del club me dicen ‘a estas alturas el tema de él al menos ya debiera estar conversándose’ y eso todavía no ocurre”.

Los números del King en 2026

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, Arturo Vidal suma con Colo Colo un total de 2.404 minutos en cancha durante 31 encuentros, en los que registra cuatro goles y tres asistencias, además de recibir 10 tarjetas amarillas.

En síntesis