Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Arturo Vidal y futuro en Colo Colo: Alertan de fuerte reducción de sueldo para renovar

Desde la tienda alba aseguran que si bien aún no existen tratativas, la propuesta para que siga en 2027 contempla una baja muy importante en su salario, el más alto del actual plantel.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal y su renovación con Colo Colo todavía es una incógnita.
© PhotosportArturo Vidal y su renovación con Colo Colo todavía es una incógnita.

Ya comienza a ser una piedra en el zapato la continuidad de Arturo Vidal para la temporada 2027 en Colo Colo. Ante la nula acción desde Blanco y Negro para negociar, el futbolista decide no hablar con la prensa y expresarse en redes sociales.

En medio de esta situación, el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN lanzó una noticia que cayó como bomba entre los hinchas albos al afirmar que “yo no puedo garantizar su continuidad para el próximo año”, para luego explicar que es lo que ocurre en esta operación.

“Todavía no existe acercamiento alguno entre las partes, el tema todavía no lleva el directorio, pues esta conversación la tiene que generar el presidente Aníbal Mosa con el propio Arturo Vidal, eso todavía no ocurre”, alertó el comunicador.

Ortiz revela un spoiler sobre su renovación en Colo Colo con Vidal como foco: “Le da mucho al plantel”

ver también

Ortiz revela un spoiler sobre su renovación en Colo Colo con Vidal como foco: “Le da mucho al plantel”

Negociación entre Colo Colo y Vidal sin avances

Alvarado no quedó allí en su información, pues alertó que en el caso que prontamente arranquen las tratativas, “vamos a ver en qué condiciones se dará, pues alguien dentro del club me dice que al menos (debe haber) un recorte presupuestario en el sueldo (del King)”, que hoy alcanza los $114 millones de pesos mensuales.

“Alguien me decía el 50 por ciento, el 40% o el 35% menos de lo que hoy percibe Arturo Vidal. Hay que ver con qué semblante y cómo se lo toma el propio jugador. El tema no está entrampado, pues no existen las reuniones, pero no está fácil“, indica el reportero de Radio ADN.

Para finalizar, el popular Tomate remata su reporte indicando que “dentro del club me dicen ‘a estas alturas el tema de él al menos ya debiera estar conversándose’ y eso todavía no ocurre”.

Los números del King en 2026

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, Arturo Vidal suma con Colo Colo un total de 2.404 minutos en cancha durante 31 encuentros, en los que registra cuatro goles y tres asistencias, además de recibir 10 tarjetas amarillas.

En síntesis

  • La continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo para 2027 peligra al no existir negociaciones.
  • Según Radio ADN, Aníbal Mosa aún no dialoga con el volante para extender su vínculo.
  • Además, la dirigencia alba buscaría aplicar una rebaja salarial de hasta 50% al “King”.
Lee también
La propuesta de Mosa para Colo Colo: “Tenemos que armar un partido político”
Colo Colo

La propuesta de Mosa para Colo Colo: “Tenemos que armar un partido político”

El emotivo tributo de Aníbal Mosa en velatorio de Camilo Escalona
Colo Colo

El emotivo tributo de Aníbal Mosa en velatorio de Camilo Escalona

Mosa ataca sin filtro por castigo a Correa: "Estamos entre sapos..."
Colo Colo

Mosa ataca sin filtro por castigo a Correa: "Estamos entre sapos..."

Se supo todo: Colo Colo toma una decisión por la continuidad de Ortiz
Colo Colo

Se supo todo: Colo Colo toma una decisión por la continuidad de Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo