El presidente de Blanco y Negro indicó que no hay problemas con el uruguayo y que todos los contratos están en regla.

Colo Colo sigue firme en dos frentes: está en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera y este viernes clasificó a los cuartos de final de la Copa Chile.

Los albos avanzaron de ronda en el certamen nacional tras vencer a Audax Italiano en el estadio Nacional por 1-0, gracias al solitario gol del juvenil Gedeón Díaz.

Uno de los testigos de la victoria del Cacique en Ñuñoa fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien fue consultado sobre un supuesto quiebre con el defensor Joaquín Sosa, debido a un supuesto lío en su contrato.

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Mosa descarta inconveniente con Sosa en Colo Colo

En radio ADN informaron que ByN no le estaba pagando todo el sueldo a Joaquín Sosa, quien está cedido desde Bologna, situación que descartó de plano el timonel de Colo Colo.

“Los contratos se están cumpliendo, no tenemos deuda con nadie“, aseguró de forma tajante el empresario nacido en Qamishli, Siria.

Además, Mosa confirmó que la idea de Colo Colo es comprar el pase de Joaquín Sosa, quien ha tenido un rendimiento elevado desde su llegada al club a inicios de 2026.

Colo Colo quiere comprar el pase de Joaquín Sosa. Foto: Andres Pina/Photosport

“Están todos los contratos en regla y nosotros estamos muy contentos con Joaquín. Esperamos pronto hacer valer la opción de compra para que se pueda quedar“, cerró Aníbal Mosa.

El próximo partido de Colo Colo será en la Copa Chile, donde espera rival del duelo entre Ñublense y Deportes Puerto Montt.

En síntesis

Colo Colo venció 1-0 a Audax Italiano y clasificó a cuartos de Copa Chile.

venció 1-0 a Audax Italiano y clasificó a cuartos de Copa Chile. Gedeón Díaz anotó el gol de la victoria alba en el estadio Nacional.

anotó el gol de la victoria alba en el estadio Nacional. Aníbal Mosa confirmó que buscarán comprar el pase del defensor Joaquín Sosa.