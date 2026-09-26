Durante su presencia en el funeral del ex presidente de Wanderers, el timonel de Colo Colo recordó uno de sus últimos encuentros con el dirigente por el caso Lucas Cepeda.

Reinaldo Sánchez Olivares, fallecido presidente de Santiago Wanderers, tuvo su último adiós en el cementerio Parque del Mar, en Concón, donde llegaron diversas personalidades del fútbol chileno, entre ellas Aníbal Mosa, timonel de Colo Colo.

El empresario de origen sirio conversó con Radio ADN tras la ceremonia fúnebre y tuvo emocionantes palabras hacia el ex mandamás de la ANFP, donde destacó al entorno que tuvo el hombre de negocios que perdió la vida este jueves 23 de septiembre.

“Estamos aquí para presentar nuestro respeto a la familia y a toda la familia wanderina. Reinaldo Sánchez fue un dirigente visionario, un dirigente de esos a la antigua, cercano con su gente, con sus trabajadores y sus jugadores. Fue una persona que se jugó por entero y con una historia de vida bien dura, como era antes”, expresó Mosa.

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La emotiva despedida de Aníbal Mosa a Reinaldo Sánchez

El dirigente puertomontino recordó una anécdota que tuvo con el porteño durante la negociación por el fichaje de Lucas Cepeda. “Muchos dicen que era muy frontal, pero era un tipo derecho, de esos que te da la mano y con eso era suficiente“, recordó.

En esa línea, Mosa agregó que “a mí me tocó estar con él las últimas veces, cuando terminamos de hacer la compra del 50% de Cepeda. Estuvimos muchas horas en un restaurante con sus hijos, con sus nietos, conversando de la vida y era una persona de palabra“.

“Él era una persona de trabajo, una persona sencilla, pero de mucho trabajo. Yo creo que el aporte que él hizo hacia el fútbol chileno también tiene que ver hoy día con el Canal del Fútbol. Él fue el artífice en un momento dado, cuando esto no costaba nada, y tuvo la visión para armar un producto que hoy en día mantiene el 70-80% del fútbol chileno. Una personal del pueblo”, finalizó.

En síntesis