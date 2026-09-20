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Selección chilena

Lucas Cepeda marca el nuevo camino de la Roja: “Todos los partidos son finales”

El jugador viajó desde España para encabezar a gira de la Roja, donde asegura que buscan seguir creciendo en cada partido.

Por Cristián Fajardo C.

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Lucas Cepeda se suma a la Roja para la triple fecha FIFA.
© Carlos Parra – Comunicaciones FFChLucas Cepeda se suma a la Roja para la triple fecha FIFA.

La selección chilena viajó esta jornada hasta Estados Unidos, de manera de seguir la preparación para la gira por Norteamérica que la hará jugar ante Canadá, Estados Unidos y México.

Los dirigidos por el técnico Nicolás Córdova emprendieron rumbo, donde pudieron sumar a Lucas Cepeda, quien se asoma como la gran figura de un nuevo intento de recambio en el equipo de todos.

Por lo mismo, fue el único que sacó la voz en el aeropuerto, dejando en claro los objetivos de esta triple fecha FIFA, teniendo en cuenta de que están en deuda con los hinchas.

Nicolás Córdova sigue adelante con el proceso de la selección chilena. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

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La Roja viajó a Estados Unidos

Lucas Cepeda se anota como uno de los jugadores más experimentados en la selección chilena, donde debe mostrar su juego del Elche de España en los amistosos de la Roja.

Muy bien, hoy me integré, llegué ayer de España, todo bien, siempre es lindo estar en la selección, siempre lo he dicho, es lo más lindo estar acá”, explicó el ex Colo Colo.

En ese sentido, marca el camino de este proceso, que espera llegar con todo a las Eliminatorias por el sueño de volver al Mundial en la temporada 2030, aunque hay mucha tarea por delante.

“Vamos con mucha ilusión de seguir creciendo en este proceso y a buscar los resultados que la selección se merece, porque todos los partidos son finales para nosotros y hay que tomarlos como tal”, finalizó.

Los tres amistosos que jugará la selección chilena en septiembre y octubre

  • Chile vs. Canadá – 26 de septiembre a las 20:00 horas – BMO Field en Toronto.
  • Chile vs. Estados Unidos: 29 de septiembre a las 21:00 horas – Energizer Park en Misuri.
  • Chile vs. México: 6 de octubre a las 22:30 – Los Angeles Memorial Coliseum.

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