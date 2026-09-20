El chileno entró en el segundo tiempo bajo un diluvio y, aunque pasó la prueba, igual hubo críticas con su juego.

Carlos Palacios dijo presente en el clásico del domingo en el fútbol argentino, donde Boca Juniors venció como visitante por un marcador de 2-0 ante San Lorenzo.

El chileno ingresó al campo de juego al minuto 74, cuando caía un diluvio sobre la cancha de Bajo Flores, por lo mismo era muy complejo jugar con el balón, en algo que le pasó la cuenta en las notas al ex Colo Colo.

Boca ganó bajo una lluvia torrencial en Buenos Aires. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Boca Juniors se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Planeta Boca fue uno de los medios que le puso nota a los 16 minutos en la cancha de Carlos Palacios, donde aseguran que su ingreso no ocurrió en el mejor momento, al ingresar por Santiago Ascacibar.

“Sin demasiada participación del chileno en su ingreso”, explicaron en su uno a uno, donde el ex Colo Colo y Unión Española fue evaluado con una nota 5,0, por lo que pasó la prueba.

Mucho más optimistas fueron en TyC Sports quienes calificaron de mejor forma a la Joya, aunque criticaron el estilo de jugar cuando en Buenos Aires se caía el cielo con la lluvia.

“Su ingreso no desentonó, pero no entendió que con el diluvio había que jugar de otra manera”, explicaron, al perder varias pelotas al intentar jugar de primera en una cancha que estaba inundada.

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