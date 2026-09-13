Luego de una victoria con buen nivel de ambos chilenos, el capitán Xeneize sacó la voz y los felicitó a ambos para realzar el nivel del plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena.

Mientras espera la revancha ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana, Boca Juniors usó un equipo alternativo para vencer a Central Córdoba y contó con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares. Fue una victoria 3-1 de los Xeneizes en La Bombonera.

Un doblete del paraguayo Ángel Romero y un tanto del ecuatoriano Enner Valencia le dieron los tres puntos al cuadro Azul y Oro. Y el capitán del equipo en esa jornada sacó pecho por los teóricos reservas que mandó a la cancha Rodolfo Arruabarrena.

“Quedó demostrado. Creo que cualquier chico de los que jugaron hoy, Alarcón y Palacios serían titulares en cualquier equipo. Pero escuchas cada cosa”, aseguró Nicolás Figal, defensor central que portó la jineta en el duelo frente al equipo de Santiago del Estero.

Carlos Palacios en acción ante Central Córdoba. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y prosiguió con esos elogios para el equipo que armó el Vasco antes del duelo frente a los paulistas en Brasil. “Dicen que no somos capaces y el equipo suplente es menos. Pero nos abstraemos de eso. En Boca siempre se habla”, añadió el defensor de 32 años, quien suma 122 partidos en ese club.

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Capitán de Boca felicita a los chilenos Palacios y Alarcón

Es difícil que Carlos Palacios y Williams Alarcón sean titulares en la revancha de Boca Juniors ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Pero al menos se mostraron como alternativas válidas para el DT. Algo siempre relevante cuando el equipo se juega cosas importantes.

Williams Alarcón tuvo un buen partido ante Central Córdoba. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Nosotros estamos para demostrar como lo hicimos. El equipo funcionó bien con los chicos que no venían jugando. Estamos muy contentos”, sentenció Figal, quien también jugó en Independiente de Avellaneda y el Inter Miami de Estados Unidos.

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Así las cosas, Boca agarró confianza para la vuelta ante el tricolor paulista en los cuartos de final de la Sudamericana. Aquel duelo se disputará el martes 15 de septiembre a contar de las 21:30 horas en el estadio Morumbí. Y el elenco argentino tiene un gol de ventaja gracias a la victoria por 1-0 con ese gol de Miguel Merentiel.

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