El chileno vuelve a tomar protagonismo, donde ahora lo apuntan en el once estelar para un duelo que jugarán con una formación suplente.

Carlos Palacios poco a poco comienza a tomar protagonismo en Boca Juniors, luego de una temporada 2026 que ha pasado más fuera de la cancha por una operación a la rodilla.

Fue en el último compromiso de la Copa Argentina que sumó importancia, al anotar uno de los penales claves para la clasificación de su equipo a los cuartos de final, dejando en el camino a Vélez Sarsfield.

Por lo mismo, los medios argentinos aseguran que ahora podría saltar como titular ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, teniendo en cuenta que el Vasco Arruabarrena cuidará jugadores por la llave de Copa Sudamericana ante Sao Paulo.

Carlos Palacios estuvo en la clasificación de Boca en la Copa Argentina.

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Carlos Palacios asoma como titular en Boca

Fue el medio TyC Sports quienes destacan la nueva oportunidad que tendrá Carlos Palacios con Boca Juniors: “Uno de los futbolistas que podría tener su oportunidad y que no es titular desde el 7 de diciembre de 2025 contra Racing”.

“Sin Tomás Aranda, marginado hasta 2027 por su lesión, al chileno se le abre una veta a explotar. Por ahora, quien tomo ese puesto es Alan Velasco, que mostró una notable mejora en su nivel, pero el ex Colo Colo podría meterse en la disputa si demuestra buenos rendimientos o incluso proponerse como candidato a ocupar el costado izquierdo del ataque“, explican.

“El once en el que piensa el Vasco tiene a Álvaro Montero en el arco y una línea de cuatro conformada por Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y el debutante Matías Satas. En tanto, el eje estaría conformado por Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte y el frente ofensivo por Leonel Flores, Alan Velasco y el mencionado Palacios, (aunque Kevin Zenón podría también meterse en la alineación). Enner Valencia ocuparía la punta en soledad”, precisan.