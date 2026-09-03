La Joya dejó atrás su grave lesión y anotó su primer gol en el año con el xeneize, siendo clave en Copa Argentina.

Carlos Palacios poco a poco retoma nivel y confianza en su complejo año 2026. Es que el jugador de Boca Juniors estuvo gran parte de la temporada lesionado y en Copa Argentina se sacó la mufa con un gol de penal en la definición ante Vélez.

El Facha, como es apodado en el xeneize, se desahogó post partido y en diálogo con el Canal de Boca contó su verdad tras los complejos últimos meses. Ahí la consigna es dejar atrás su lesión de meniscos en la rodilla.

“Me costó un poco volver al ritmo, sentirme cómodo, a no sentir dolores. Estos feliz por eso“, explicó la Joya. Tras eso, el ex seleccionado nacional nombró a Colo Colo, dejando en claro que no olvida su pasión por el Cacique.

Palacios y su vuelta al gol en Boca Juniors

Carlos Palacios anotó un gol de penal en la victoria por esa vía ante Vélez, en Copa Argentina. El chileno sacó pecho post partido y reconoció que siempre se tuvo fe en su lanzamiento.

Foto: Boca Juniors

“El penal lo pedí, me siento cómodo en esa faceta. En Colo Colo lo hacía mucho y no me había tocado acá patear un penal”, reconoció, siempre confiado en que su tiro terminaría en gol.

Sobre el lanzamiento desde los 12 pasos contra Vélez, Carlos Palacios admitió que “iba a ver si el arquero se movía un pasito, pero se quedó esperando un poquito y no se movió. Así que fue cruzado, ahí no falla”.

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Tras superar su lesión, la Joya solo había tenido participación en dos partidos antes de los tres minutos ante el Fortín: 23 minutos contra Athlético Paranaense (amistoso) y 17′ frente a Sarmiento, en el plano local.

Los goles del partido: