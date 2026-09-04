El uruguayo ya está recuperado, pero Pintita tiene la última palabra sobre si lo considera nuevamente.

Universidad de Chile necesita con urgencia un triunfo. Para el próximo encuentro, Fernando Gago tenía que tomar una decisión clave: convocar o no a Octavio Rivero.

El Romántico Viajero viene de dos dolorosas derrotas frente a Colo Colo y Universidad de Concepción, las cuales los alejaron a 16 puntos de la cima. Ahora se enfrentan a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, donde no hay margen de error para el equipo.

Rivero vuelve en U. de Chile

Una de las mayores críticas que ha recibido Universidad de Chile en el 2026, es el fichaje de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Mientras el primero solo ha anotado 3 goles, el segundo ha pasado gran parte del año lesionado.

Rivero llegó a la U y luego de solo 2 partidos, sufrió un problema en la rodilla que obligó a intervenirlo. Desde entonces, no había tenido la oportunidad de aportar en la irregular campaña del Bulla. Si bien estaba recuperado hace algunos días, en el CDA no lo querían apurar.

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Pues bien, llegó el momento de Octavio. De acuerdo a lo que informa Emisora Bullanguera, Fernando Gago convocó al charrúa para el encuentro ante Coquimbo Unido, por lo que lo más probable es que vuelva a sumar minutos luego de más de seis meses.

Rivero venía precedido de buenas campañas en Barcelona de Ecuador, además en Chile había dejado un grato recuerdo en O’Higgins y Colo Colo. Sin embargo, con Universidad de Chile no le han salido las cosas y ahora en el tramo final, con pocas opciones de salir campeones, vuelve a aparecer.

Rivero no juega desde el 13 de febrero de este 2026 en el empate 0-0 frente a Palestino. Imagen: Photosport

El duelo de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido será este sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Octavio Rivero esperará en la banca el poder demostrar las condiciones que lo hicieron llegar al CDA.