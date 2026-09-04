Desde que el argentino es entrenador del Bulla, hay una clara tendencia de cuándo convierten más los Azules.

Universidad de Chile enfrenta a Coquimbo Unido, donde los dirigidos por Fernando Gago intentarán volver a la victoria. El Romántico Viajero tiene una clara tendencia de cuándo anota más goles en cada partido.

Los Azules no lo pasan bien luego de dos dolorosas derrota: frente a Colo Colo y Universidad de Concepción. Esta situación los deja a 16 unidades de los Albos, quienes son los líderes. Por esta razón, están obligados a regresar al triunfo frente a los Piratas.

El periodo goleador de U. de Chile con Gago

Universidad de Chile tras comenzar de mala manera con Francisco Meneghini en la banca, se la jugó por traer a Fernando Gago. Si bien el ex volante de Real Madrid no ha sido del todo exitoso como entrenador, tiene una propuesta de fútbol vistoso, tal como él lo hacía en su época de jugador.

En el Romántico Viajero han intentado adaptarse a la idea de Gago y con 25 partidos bajo el mandato, registran 45 goles a favor. Lo curioso es que el equipo registra una marcada tendencia sobre qué periodos son en los que más celebran, siendo principalmente en los segundos tiempos.

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Con Gago como entrenador, Universidad de Chile anota más entre el minuto 61 y 75, con 12 goles. El segundo en el cual más convierte, es entre el 76 y 90+, con 10 tantos. Es decir, el Bulla ha anotado 22 goles en los últimos 30 minutos de cada encuentro.

Incluso, los Azules registran 30 de sus 45 goles en los segundos tiempos desde la llegada de Fernando Gago. Una clara tendencia de que el Romántico Viajero celebra de forma mucho más habitual en el complemento. Un dato revelador en la previa a enfrentar una nueva fecha de la Liga de Primera.

Imagen: Gemini

Universidad de Chile se medirá contra Coquimbo Unido este sábado 5 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. ¿En qué minuto celebrarán? La tendencia indica que suelen guardar los festejos para los últimos 30 minutos.

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