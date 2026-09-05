Tras sufrir lesión ante Coquimbo: el minuto de furia de Lucas Barrera en la U

El volante tuvo que salir a los 26 minutos del primer tiempo y su enojo no pasó desapercibido entre los azules.

Una nueva baja suma Fernando Gago en Universidad de Chile. Ahora el damnificado es Lucas Barrera que con la llegada del adiestrador pasó de la categoría juvenil y a pieza fundamental en el primer equipo.

El nacido en Neuquén volvió a ser titular ante Coquimbo Unido y lideró al equipo en el medio campo con Charles Aránguiz y Tobías Reinhart como compañeros de juego.

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Sin embargo, la alegría duro poco y nada. Esto porque en el 13’ el jugador protagonizó una fuerte entrada al disputar el balón con Pablo Rodríguez. El volante azul sacó la peor parte y recibió atención médica de inmediato.

Pese al dolor en su rodilla derecha siguió en cancha. Pero el talentoso volante no volvió a ser el mismo y se hizo evidente el dolor en su pierna, especialmente en los desplazamientos. Por lo que a Gago no le quedó otra que mover el equipo y en su lugar ingresó Maxi Guerrero.

Alarma en la U: El enojo de Lucas Barrera tras sufrir lesión

Al minuto 26 se confirmó la salida de Barrera, y tras saludar a su compañero y al DT se dirigió tranquilamente hasta el banco de suplentes.

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Pero en un acierto de TNT Sports, se alcanzó a registrar la furia del volante por la lesión sufrida ante Coquimbo. Al momento de sentarse se descargó contra el asiento y propinó una serie de golpes en muestra de desahogo.

Lo que sorprendió hasta sus compañeros como Marcelo Díaz que solo decidieron apoyarlo en este complejo momento. Por lo que ahora se esperan los exámenes respectivos para conocer la magnitud de la lesión.