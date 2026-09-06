La Polla Chilena de Beneficencia realiza este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5474, cuyo pozo acumulado se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Los sorteos del Loto se realizan los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5474

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 2, 8, 14, 21, 25, 30 y comodín 11.

ver también Resultados Loto jueves 3 de septiembre: Números ganadores sorteo 5473

¿Cómo jugar Loto?