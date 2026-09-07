El entrenador de los Cementeros experimentó un problema cardíaco luego de la caída ante O'Higgins y el club emitió un parte médico con la actualización de su estado.

Luego de la derrota sufrida por Unión La Calera en la visita a O’Higgins en Rancagua, cundió la preocupación por el estado del DT argentino Martín Cicotello. Luego de conceder la rueda de prensa pospartido, el entrenador manifestó un problema de salud.

Esa situación generó una sensación de urgencia tal que Cicotello fue trasladado a un centro asistencial en ambulancia. Aunque, afortunadamente para el entrenador trasandino, con el correr de las horas la situación se calmó. Y así lo informó el club.

“Deseamos comunicar que, posterior al partido disputado ante O’Higgins en el Estadio El Teniente, nuestro entrenador Martín Cicotello sufrió una arritmia”, reportó el cuadro Cementero sobre este inconveniente cardíaco que afectó a su estratego.

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Una información más tranquilizadora que las surgidas desde el reducto rancagüino cuando Cicotello fue retirado. “Se descompensó en el camarín”, aseguró el periodista Claudio Morales, quien habitualmente cubre el devenir del elenco calerano.

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La Calera cuenta detalles de la arritmia cardíaca sufrida por Cicotello

Unión La Calera entregó más antecedentes sobre el problema de salud que le ocurrió a Martín Cicotello. Fue una información que llevó tranquilidad, sobre todo a los más cercanos del exayudante de Frank Kudelka en Universidad de Chile y DT que vive su segundo ciclo en los Cementeros.

Martín Cicotello sigue sin encontrar la receta para sacar a La Calera del último lugar. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

“Tras ser trasladado y posteriormente estabilizado en el hospital más cercano al recinto, Martín está en buenas condiciones. Se encuentra camino a su hogar junto al resto del equipo”, agregó La Calera en esta declaración pública que emitió este domingo 6 de septiembre.

Según America Heart Association, “algunas arritmias son benignas. Pero otras pueden provocar palpitaciones fuertes, mareo, falta de aire, dolor al pecho, baja de presión o sensación de desmayo”. Seguramente, alguna de esos síntomas experimentó Cicotello. Pero todo está bien.

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