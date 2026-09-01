Tras la reciente caída en casa, entrenador argentino sigue en el fondo de la tabla y lejos de la salvación. Dijo que hoy se reunirá con los jefes para el adiós oficial.

El fútbol chileno entra en tierra derecha a la hora de definir los que pelean arriba y abajo. Es ahí donde el descenso le respira en la nuca a Unión La Calera, equipo que es el absoluto colista de la Liga de Primera.

Los cementeros perdieron otra de sus “finales” y en casa cayeron 1-0 ante Deportes La Serena. Con ambiente a funeral, el post partido tuvo una particular conferencia de prensa, donde el DT local dejó cocinada su salida.

Se trata de Martín Cicotello, quien arribó el año pasado al equipo y logró levantar cabeza en dicho torneo. Sin embargo, este 2026 la historia fue distinta y hoy están a ocho puntos de la salvación.

Inminente adiós en el fútbol chileno

Martín Cicotello no aceptó preguntas post derrota de Unión La Calera ante La Serena y dejó en claro que este martes 1 de septiembre habrá novedades sobre su futuro. En la prensa local avisaron que es un hecho su salida, la que sería oficializada hoy.

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“Mañana (hoy) tengo una reunión con la propiedad y se verán los pasos a seguir. Es inútil que analizemos el partido, tengo mi visión y ustedes la suya, los respeté siempre, así que es todo lo que tengo para decir, les pido respeten este momento“, dijo el argentino.

El estratega finaliza así su segundo paso por el club cementero, ya que en 2023 también se sentó en la banca y clasificó a Copa Sudamericana. Además, dirigió a Independiente Rivadavia, en su país, mientras que el 2025 pasó por el Montevideo City Torque, de Uruguay.

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Unión La Calera es último en la Liga de Primera, con 14 puntos en 21 partidos. Penúltimo es Cobresal, con 21, y por ahora se salvan del descenso U de Concepción y Audax, ambos con 22 unidades.