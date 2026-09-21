Este sábado Cobreloa recibe a Wanderers en Calama, encuentro que puede ser decisivo en la parte alta de Primera B.

Mario Salas pasó las Fiestas Patrias endieciochado de naranja, pues asumió la dirección técnica de Cobreloa con la misión de ser campeón en el recta final de Primera B.

Tendrá dos desafíos importantes esta semana. Enfrentar a Coquimbo como visitante en Copa Chile este miércoles, en lo que será su debut oficial, y luego jugar la “final” ante Wanderers el sábado, en Calama, a las 15 horas.

De sus primeros entrenamientos habló con el sitio oficial de los loínos. “La mejor sensación. Ha sido un desafío lindo el poder estar en uno de los equipos grandes del país“, detalló.

Luego señaló que el foco de todos en el club es el mismo. “Y sobre todo el desafío que tiene Cobreloa en estos momentos, y que es lógicamente tratar de subir a Primera División“, manifiesta.

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Mario Salas pone cabeza en Cobreloa

A pesar de que solamente estará en los partidos finales del torneo, entiende que la responsabilidad es suya ahora. “Nos hacemos parte del objetivo y del desafío que es estar en Primera el próximo año”, argumenta.

Sobre los jugadores que encontró, habló maravilla del plantel. “Muy bien, lo veo muy bien. Es un grupo que está muy metido en lo que quiere. Está muy metido en el objetivo que es lograr el ascenso”, confesó.

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Esa percepción le permite estar optimista de cara al cierre del año. “Yo me quedo con una sensación súper agradable y es de esperar que sigamos así para poder lograr el objetivo”, declaró.

Tras medirse ante Wanderers, Cobreloa deberá poner foco en lo que será el viaje a Temuco para jugar el 3 de octubre contra los locales y luego visitar a Coquimbo por la revancha de Copa Chile.