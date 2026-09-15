El DT tuvo su primer entrenamiento al mando del equipo y rápidamente se puso metas con miras a la lucha por el título en la Primera B.

Mario Salas ya dirigió su primera práctica en Cobreloa, a poco de ser anunciado oficialmente como el nuevo entrenador loíno. El DT llega a reemplazar a César Bravo, quien se fue con polémica con la directiva naranja.

Luego de conocer al plantel y comandar la práctica mañanera (doble jornada hoy), el Comandante habló de sus sensaciones como estratega de los Zorros del Desierto. Además, se puso metas de entrada con el equipo.

“Es un desafío lindo poder estar en uno de los equipos grandes del país y sobre todo el desafío que tiene Cobreloa en estos momentos, que lógicamente es tratar de subir a Primera División”, dijo, en dichos replicados por Primera B Chile.

Mario Salas no le teme a la presión en Calama

Feliz por su nuevo desafío tras dirigir a Deportes Temuco el año pasado, Mario Salas no le hizo el quite a las expectativas que tiene el hincha de Cobreloa. El Comandante sabe que llegó para pelear el título en Primera B.

Foto: Cobreloa.

“Nos hacemos parte, sobre todo del objetivo, y del desafío de estar en Primera el próximo año“, reconoció el entrenador. Es ahí donde un plantel de experimentados y sangre joven también llamó la atención del DT.

El ex estratega de U Católica y Colo Colo reconoció que tras dirigir a sus pupilos por primera vez, “los vimos muy bien, un grupo muy metido en lo que quiere y en el objetivo de poder lograr el ascenso”.

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“Me quedo con una sensación súper agradable y es de esperar que sigamos así para poder lograr el objetivo”, cerró. Mario Salas tendrá su estreno como entrenador de Cobreloa este 22 de septiembre, ante Coquimbo, por Copa Chile.