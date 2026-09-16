El tocopillano vino desde el banco de suplentes en el duelo de vuelta por semifinales y vio acción durante los últimos 20 minutos. En la definición por el título enfrentará al Forge.

A pesar de la pésima campaña que registra en la MLS, donde es el colista de la Conferencia Este, CF Montréal consiguió el pasaje a la Final del Campeonato Canadiense de Fútbol, clasificatorio para la Concachampions 2027 y lo hizo con Alexis Sánchez en cancha.

Luego que en el duelo de ida igualaran por 1-1 ante Vancouver Whitecaps, donde al tocopillano le anularon un gol, para esta ocasión el técnico francés Philippe Eullaffroy decidió dejarlo en el banco de suplentes, en una apuesta que le resultó pues consiguieron el objetivo.

Con Alexis Sánchez fuera del campo, Montreal se llevó la victoria ante sus rivales nacionales por 2-1, para ganar la serie por un global de 3-2, gracias a los goles del ghanés Prince-Osei Owusu quien anotó en los minutos 30 (de penal) y 45.

En el complemento, el Maravilla ingresó a la cancha en el 71′, en reemplazo del mexicano Daniel Ríos y aportó con su experiencia para aguantar el resultado, por más que Vancouver logró descontar sobre el final mediante Emmanuel Sabbi (90+1′).

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Alexis Sánchez llega a su primera final con Montreal

Más allá de que el chileno y su equipo continuarán con su actividad en la MLS de Estados Unidos, tendrán la oportunidad de poder asegurar su lugar en la edición 2027 de la Copa de Campeones de Concacaf, o como se conoce popularmente, la Concachampions.

Para ello, Alexis y Montreal deberán ganar la Final del Campeonato Canadiense, que se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre donde enfrentarán al Forge, equipo que juega en la Premier League de este país y que en semifinales superó al Supra du Québec por un global de 2-1.

Así las cosas, y de la forma más inesperada posible, el tocopillano está a las puertas de sumar un nuevo título para su gigantesca carrera como futbolista, donde ya suma 21 campeonatos oficiales. A sus 37 años, nada mal.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la semana 27 de la temporada regular en la MLS, el CF Montreal de Alexis Sánchez recibirá en el Estadio Saputo al Columbus Crew del también chileno Gonzalo Tapia, en duelo a jugarse este sábado 19 de septiembre desde las 20:30 horas.