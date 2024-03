“Hola, buenas tardes, con Ricardo Gareca, por favor”. Así podríamos llevar a una acción concreta lo realizado por Felipe Mora en Estados Unidos. El delantero chileno ingresó desde la banca y anotó el primer gol de la temporada por su equipo, el Portland Timbers.

Sexta fecha de la MLS y ya los equipos empiezan a agarrar confianza. El cuadro del ex Universidad de Chile sigue, sin embargo, a la deriva, posicionado a mitad de tabla de la Conferencia Oeste.

Para salir del mal momento, parece que surgió un santo remedio. Se trata del mismísimo Felipe Mora, que puso el empate 2-2 provisorio ante los Vancouver Whitecaps, tras anotar de cabeza a los 77′.

Pese al gol del chileno, su equipo terminó cayendo por 3-2, tras gol de Ryan Raposo bordeando el final del partido (87′).

Recado para Gareca

Felipe Mora lleva un buen tiempo en el fútbol estadounidense. No obstante, una importante fracción de ese lapso la pasó lesionado y recién empieza nuevamente a agarrar vuelo, en una temporada que se anuncia complicada para su equipo.

Tras el partido, el ex Universidad de Chile se dio el tiempo de responder preguntas de los medios apostados en el lugar, soltando oraciones que bien podrían ser frases determinadas de un videojuego de fútbol.

“Fue un partido muy difícil, no era lo que habíamos planeado en la semana, nos hicieron un gol demasiado rápido y nos complicó. En el segundo tiempo mejoramos, gracias a Dios llegamos al empate. Lástima que en la última jugada que les quedó se llevaron el triunfo”, analizó Mora.

También, aprovechó de festejar su gol, su recuperación y su reaparición en el Portland Timbers. “Estoy contento por el gol. La lesión que me pasó en el último amistoso no me lo esperaba, fue un balde de agua fría. Ahora estoy feliz de sumar minutos, espero seguir sumando y convirtiendo goles”, concluyó.