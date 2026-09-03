El Niño Maravilla había convertido su primer tanto con la camiseta del Montreal, pero fue anulado por un offside bastante dudoso.

Alexis Sánchez volvió a ver acción con la camiseta del CF Montreal, esta vez por la ida de las semifinales del Canadian Championship ante Vancouver Whitecaps. Ahí, el chileno pudo ser crucial para una hipotética victoria de su equipo, pero una polémico cobró lo dejó con las ganas.

Luego de ingresar al minuto 57’ con el 1-0 a favor del Montreal, el Niño Maravilla tuvo en sus pies la opción de anotar su primer gol en el club y de aumentar la ventaja en el marcador.

Sin embargo, la buena jugada colectiva que armó el Montreal que terminó con la asistencia del ghanés Prince Owusu al chileno fue anulada. ¿La razón? Pues por un fuera de juego que despertó varias dudas.

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El gol que le anularon a Alexis Sánchez en el Montreal

La anotación del tocopillano fue anulada por un supuesto offside del africano en el arranque de la jugada. Para más remate, poco después llegó el 1-1 definitivo, lo que deja la llave abierta pensando en la vuelta, pactada para el próximo 16 de septiembre en el Saputo Stadium de Montreal.

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Cabe destacar que el campeón del Canadian Championship se ganará el honor de representar a Canadá en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. Este torneo ya fue ganado en cinco oportunidades por el Montreal (2008, 2013, 2014, 2019 y 2021).

¿Cuándo vuelve a jugar el CF Montreal de Alexis Sánchez?

El próximo partido del club del chileno será ante el Philadelphia Union este sábado 5 de septiembre a las 19:30 (hora de Chile) en el Subaru Park.

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En síntesis