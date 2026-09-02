El delantero chileno afrontará su primer partido decisivo desde que llegó al CF Montréal.

Alexis Sánchez tiene por delante su primer gran desafío desde que aterrizó en Canadá. CF Montréal visita este miércoles a Vancouver Whitecaps por la semifinal de ida del Campeonato Canadiense 2026, una llave que entrega un boleto a la gran final.

Alexis aparece con posibilidades de disputar su primer partido como titular desde su llegada al Montréal. El tocopillano acumula 72 minutos en la MLS y podría dar un nuevo paso en su adaptación al equipo.

Alexis Sánchez y el CF Montréal sufrieron una vergonzosa derrota ante Inter Miami.

Vancouver vs. Montreal: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Vancouver Whitecaps y CF Montréal será este miércoles 2 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile , en el BC Place de Vancouver.

El duelo no tiene transmisión televisiva anunciada para Chile. La alternativa para seguir en vivo Vancouver Whitecaps vs CF Montréal será mediante OneSoccer, plataforma de streaming que cuenta con los derechos del Campeonato Canadiense 2026.

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La clasificación no se resolverá en este encuentro, ya que las semifinales se disputan en formato de ida y vuelta. La revancha está programada para el miércoles 16 de septiembre en el Stade Saputo.

El encuentro puede transformarse en una noche especial para Alexis. Si finalmente aparece desde el primer minuto, será su primera titularidad con Montréal y tendrá la misión de ayudar a su equipo a dar el primer paso hacia la final.

En resumen…