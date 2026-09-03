Pronósticos Real Betis vs Real Madrid: el invicto merengue se pone a prueba en Sevilla

Pronósticos y apuestas para el partido de Real Betis vs Real Madrid por La Liga. Analizamos las mejores cuotas y datos clave para el duelo.

La cuarta jornada de LaLiga presenta un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos. Los pronósticos de Real Betis vs Real Madrid anticipan un choque de estilos en el Estadio La Cartuja.

El equipo de Manuel Pellegrini necesita una victoria para recuperarse de una dura goleada, mientras que el elenco dirigido por José Mourinho busca extender su inicio perfecto de temporada. El partido se jugará este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Real Betis vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Real Madrid El Real Madrid llega como claro favorito por su gran inicio de LaLiga y el buen momento de Mbappé. Además, las dudas defensivas del Betis refuerzan la victoria visitante. bet365 1.44 Pronóstico Resultado final: Real Madrid + Ambos equipos anotan: Si El Betis suele encontrar el gol ante el Madrid y promedió 1.6 tantos por partido la temporada pasada. A su vez, los blancos concedieron goles en dos de sus tres encuentros recientes. bet365 2.75 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis no ha perdido en sus últimos cuatro partidos como local contra el Real Madrid , aunque tres de ellos terminaron en empate.

no ha perdido en sus últimos cuatro partidos como local contra el , aunque tres de ellos terminaron en empate. El Real Madrid ha ganado sus tres partidos de LaLiga esta temporada, anotando 10 goles en el proceso.

esta temporada, anotando 10 goles en el proceso. Ambos equipos marcaron en el 68% de los partidos de LaLiga del Betis la temporada pasada, la tercera tasa más alta de la división.

Kylian Mbappé ya ha marcado cuatro goles en los tres primeros partidos de liga del Real Madrid.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Betis vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Real Betis 6.67 bet365 Empate 6.25 bet365 Real Madrid 1.44 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Betis vs Real Madrid

El Real Madrid llega a Sevilla en un estado de forma impecable, consolidándose como el máximo favorito al título. Bajo la dirección de José Mourinho, los merengues han ganado sus tres primeros partidos, mostrando una potencia ofensiva arrolladora con 10 goles a favor.

Por su parte, el Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, busca recuperarse de una dolorosa derrota por 5-2 ante el Levante. A pesar de ese tropiezo, los heliopolitanos habían comenzado la temporada con dos victorias sin recibir goles y confían en su buen historial reciente como locales ante los blancos para dar la sorpresa.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Real Madrid

El momento actual del Real Madrid lo convierte en el claro favorito. El equipo ha demostrado una superioridad notable en el inicio de La Liga, con un ataque liderado por un Mbappé en racha. La reciente goleada sufrida por el Betis expuso debilidades defensivas que un equipo del calibre del Madrid podría explotar fácilmente.

Aunque el Betis es un rival complicado en casa, la dinámica ganadora y la calidad individual del conjunto merengue respaldan su victoria. Una cuota de 1.44 ofrece un valor sólido para un resultado que parece muy probable dadas las circunstancias.

Apuesta 1 | Real Betis vs Real Madrid – Resultado final: Real Madrid – 1.44 en bet365

Apuesta de valor: Real Madrid gana y ambos equipos anotan

Esta es la apuesta que combina el favoritismo del Madrid con el potencial ofensivo del Betis. Históricamente, al equipo sevillano se le da bien marcarle al Madrid en su estadio. Además, el Betis promedió 1.6 goles por partido la temporada pasada y el 68% de sus encuentros vieron goles de ambos lados.

El Real Madrid ha concedido goles en dos de sus tres partidos esta temporada, lo que sugiere que su defensa no es invulnerable. Por ello, una victoria visitante con ambos equipos marcando se presenta como una opción de gran valor, con una cuota atractiva que refleja el riesgo pero también una alta posibilidad de acierto.

Apuesta 2 | Real Betis vs Real Madrid – Resultado final: Real Madrid + Ambos equipos anotan: Si – 2.75 en bet365

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Alineaciones probables en Real Betis vs Real Madrid

Real Betis : Vallés, Bellerín, Bartra, Natan, García, Roca, Bernal, Antony, Isco, Riquelme, Parrott.

: Vallés, Bellerín, Bartra, Natan, García, Roca, Bernal, Antony, Isco, Riquelme, Parrott. Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Díaz, Bellingham, Vinícius, Mbappé.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Betis vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico Real Betis vs Real Madrid?

El Real Madrid es el claro favorito para ganar el partido, basado en su perfecto inicio de temporada y la superioridad de su plantilla.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se disputará el viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en el Estadio La Cartuja. Se podrá seguir a través de las señales de transmisión oficiales para La Liga en Chile.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor “Real Madrid gana y ambos equipos anotan” con una cuota de 2.75 es la más atractiva, ya que ofrece un alto retorno potencial combinando la victoria del favorito con la capacidad goleadora del Betis en casa.

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