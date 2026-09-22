Pronósticos Unión La Calera vs Universidad Católica: los Cruzados llegan en racha a los octavos de la Copa Chile

RedGol trae las mejores apuestas y pronósticos de Unión La Calera vs Universidad Católica, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Universidad Católica Universidad Católica llega con cuatro triunfos consecutivos en Liga de Primera, tres como visitante. En cambio, Unión La Calera perdió cuatro de sus seis partidos anteriores. bet365 1.85 Pronóstico Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri Fernando Zampedri llega tras marcar dos goles ante Palestino y acumula siete partidos consecutivos anotando. Además, registra 25 tantos en 22 duelos de Liga de Primera y tres en cinco de Copa Chile. bet365 1.80 Pronóstico Gol antes del minuto 30:00 La primera media hora puede ofrecer goles, pues hubo al menos uno en ese período en los tres partidos de Unión La Calera como local y en las tres visitas de Universidad Católica por Copa Chile. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad Católica visitará a Unión La Calera este miércoles 23 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Chile. Los Cementeros terminaron segundos con 11 puntos en el Grupo D, por detrás de Universidad de Chile y por encima de Unión San Felipe y Santiago Wanderers, mientras que los Cruzados lideraron el Grupo B por delante de Everton, San Luis de Quillota y Deportes Copiapó.

El elenco local viene de lograr un importante triunfo ante Deportes Limache, cortando una racha de 12 presentaciones sin victorias en la Liga de Primera, aunque sigue último, a siete puntos de la zona de permanencia. La UC, por su parte, encadena cuatro victorias consecutivas y se mantiene en la segunda posición junto al Romántico Viajero, peleando cabeza a cabeza por el Chile 2.

En la previa del encuentro, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Unión La Calera vs Universidad Católica, para que los consideres a la hora de hacer tus apuestas.

Universidad Católica es favorito ante La Calera

Universidad Católica llega a este encuentro con una buena racha de cuatro triunfos consecutivos en la Liga de Primera: tres de ellos en condición de visitante. Unión La Calera, en cambio, perdió cuatro de sus anteriores seis encuentros.

Resultado final: Universidad Católica – 1.85 en bet365

El Toro está listo para la Copa Chile

A pesar del golpe que sufrió en el último encuentro ante Palestino, Fernando Zampedri no necesitó someterse a estudios médicos y podría ser de la partida en la ida de los octavos de final de la Copa Chile. En ese último partido, el Toro marcó dos goles en el triunfo por 3-2 de la UC.

El delantero cruzado lleva siete encuentros consecutivos anotando. Registra 25 gritos en 22 compromisos en el Campeonato Nacional, mientras que en la Copa Chile marcó tres tantos en cinco duelos.

Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri – 1.80 en bet365

La primera media hora promete emociones en el Nicolás Chahuán

En los tres partidos de los Cementeros como locales en la Copa Chile, hubo al menos un gol en la primera media hora.

En las tres presentaciones de los Cruzados de visitantes en la competencia, también se registró un tanto o más en los primeros 30 minutos.

Gol antes del minuto 30:00 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por bet365 Unión La Calera 3.70 bet365 Empate 3.20 bet365 Universidad Católica 1.85 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En una jornada con varios mercados disponibles, también puedes combinar distintos resultados en una misma jugada si buscas una alternativa diferente a las apuestas tradicionales. Nuestra guía sobre qué es una apuesta triple explica cómo funciona este formato, qué elementos pueden integrarse y cómo se calcula la cuota final.

Historial de Unión La Calera vs Universidad Católica: últimos partidos