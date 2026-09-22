Pronósticos Deportes Iquique vs Antofagasta: un choque de la Liga de Ascenso en la Copa Chile

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Deportes Iquique vs Antofagasta, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Iquique vs Antofagasta Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Doble oportunidad: Empate o Antofagasta + Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 Antofagasta suele disputar primeras partes de pocos goles, mientras Iquique registró uno o menos en sus últimas 10 localías. Además, los Dragones Celestes apenas convirtieron siete tantos en 13 primeros tiempos como locales. bet365 2.05 Pronóstico Total de goles de Antofagasta en la segunda mitad: Más de 0.5 Deportes Iquique recibió goles después del descanso en ocho de sus últimos 10 partidos como local, mientras Antofagasta viene marcando en las segundas partes de sus presentaciones recientes fuera de casa. bet365 1.72 Pronóstico Gol después del minuto 75:59 Los últimos partidos de Iquique muestran goles frecuentes después del minuto 75, una tendencia todavía más marcada en Antofagasta, que registró anotaciones en cinco de sus seis presentaciones recientes. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 23 de septiembre, a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones, Deportes Iquique se medirá con Antofagasta por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, en el único cruce entre dos equipos de la Liga de Ascenso en esta instancia. Los Dragones Celestes quedaron segundos en el Grupo A, por detrás de Coquimbo Unido y por encima de Deportes Limache y San Marcos de Arica, mientras que los Pumas se mantuvieron invictos en el Grupo C ante Cobreloa, La Serena y Cobresal, siendo el mejor equipo de toda la fase de grupos con 16 puntos.

El elenco de Iquique marcha duodécimo con 28 puntos en el torneo, lejos de los puestos de ascenso y casi a salvo de la zona roja. Para los Albicelestes, el panorama es más alentador: están quintos con 38 unidades, a tan solo cuatro de Cobreloa, que ocupa el segundo lugar, y a seis del líder, Santiago Wanderers.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Curicó Unido vs Deportes Concepción, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Primeros tiempos con pocos goles

Antofagasta perdió solo tres de sus últimos 15 partidos entre la Liga de Ascenso y la Copa Chile. En siete de los 12 encuentros que no perdió, hubo menos de dos goles en la primera mitad.

Deportes Iquique, en cambio, consiguió solo tres victorias en sus últimas 10 localías, con cinco empates y dos derrotas. En todos esos encuentros se registró un tanto o menos en la primera parte. De hecho, es el tercer equipo con menos goles a favor en los primeros tiempos disputados como local, con siete conquistas en 13 juegos, y también comparte el primer lugar entre los que menos tantos han recibido, con apenas tres.

Doble oportunidad: Empate o Antofagasta + Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 – 2.05 en bet365

Rachas opuestas en los segundos tiempos

En ocho de los últimos 10 encuentros en el Tierra de Campeones, los Dragones Celestes recibieron al menos un gol en la segunda mitad.

En sus presentaciones más recientes fuera de casa, los Pumas lograron marcar un tanto o más en los segundos 45 minutos.

Total de goles de Antofagasta en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365

Un grito agónico en el Tierra de Campeones

En siete de las últimas 11 actuaciones del cuadro de Iquique, se registró al menos un gol después del minuto 75.

Más marcada es la tendencia para los Albicelestes, ya que en cinco de sus seis últimas presentaciones, hubo un grito de gol o más en ese tramo final

Gol después del minuto 75:59 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Iquique vs Antofagasta Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Iquique 2.50 bet365 Empate 3.10 bet365 Antofagasta 2.55 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En un cruce tan parejo como Deportes Iquique vs Antofagasta, comparar las alternativas disponibles puede ser tan importante como analizar las estadísticas de cada equipo. Nuestra guía sobre Betano o bet365 reúne información sobre ambas plataformas, sus características y los aspectos que conviene considerar al momento de escoger dónde realizar tus jugadas.

Historial de Deportes Iquique vs Antofagasta: últimos partidos