Pronósticos Audax Italiano vs Colo Colo: los Albos quieren repetir la última goleada ante los Itálicos

Pronósticos: Audax Italiano vs Colo Colo
Luego de verse las caras hace tres semanas en el Campeonato Nacional, Audax Italiano y Colo Colo volverán a enfrentarse, esta vez por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Los Tanos finalizaron segundos en el Grupo G, por detrás de Santa Cruz y por encima de Palestino y Magallanes, mientras que los Albos lideraron el Grupo E, por delante de O’Higgins, Recoleta y Unión Española.
El Cacique es el gran favorito para esta serie y para quedarse con la competencia, ya que es cómodamente el líder de la Liga de Primera y mantiene un invicto de 14 partidos en el certamen. El cuadro itálico, por su parte, encadena dos victorias por la mínima diferencia, luego de caer goleado por 5-1 justamente ante el Popular. Además, marcha undécimo con 28 puntos, a seis de la zona de descenso y a cinco de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.
Con este encuentro en el horizonte, programado para este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Audax Italiano vs Colo Colo, para que consideres antes de apostar.
Colo Colo es el gran favorito
Colo Colo atraviesa una de las mejores temporadas de los últimos tiempos y es cómodamente el líder de la Liga de Primera, con un invicto que ya alcanza los 14 partidos. Aunque viene de dos igualdades, hace tres semanas superó por 5-1 a Audax Italiano. Además, ya había derrotado por 1-0 al cuadro itálico en la primera rueda del Campeonato Nacional.
Resultado final: Colo Colo – 1.83 en bet365
Promesa de goles en el Estadio Nacional
Los seis partidos del Cacique en la Copa Chile finalizaron con más de dos goles. Esta tendencia también se hizo presente para los Itálicos, ya que en cuatro de sus seis juegos en la competencia, hubo al menos tres conquistas.
A su vez, en el choque disputado el 30 de agosto pasado, el Albo se impuso por 5-1.
Total de goles: Más de 2.5 – 1.85 en bet365
¿Vuelve Javier Correa a la delantera del Cacique?
Javier Correa dejó atrás la suspensión y podrá ser de la partida en el encuentro de ida de los octavos de final ante Audax. El delantero argentino jugó por última vez justamente ante el cuadro itálico, donde marcó dos goles y aportó una asistencia en el triunfo por 5-1.
En siete de sus últimas ocho apariciones con el Cacique, el artillero participó en al menos un gol. Suma 12 tantos en 15 partidos en el Campeonato Nacional y tres conquistas en tres encuentros en esta competencia.
Anota en cualquier momento: Javier Correa – 2.60 en bet365
Cuotas: Audax Italiano vs Colo Colo
El mercado de goles puede ser especialmente atractivo en un duelo que ya dejó cinco tantos en su último enfrentamiento. Si quieres entender mejor cómo funcionan las líneas de goles, nuestra guía sobre over/under en apuestas explica la diferencia entre apostar por una cantidad superior o inferior a la establecida por la casa.
Historial de Audax Italiano vs Colo Colo: últimos partidos
- Colo Colo 5-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2026)
- Audax Italiano 0-1 Colo Colo (Campeonato Nacional 2026)
- Colo Colo 1-2 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
- Audax Italiano 2-1 Colo Colo (Campeonato Nacional 2025)
- Colo Colo 2-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2024)