Pronósticos Audax Italiano vs Colo Colo: los Albos quieren repetir la última goleada ante los Itálicos

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Audax Italiano vs Colo Colo, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Audax Italiano vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Colo Colo Colo Colo suma 14 partidos invicto y lidera cómodamente el torneo. Además, viene de vencer 5-1 a Audax Italiano, al que también derrotó 1-0 en la primera rueda. bet365 1.83 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Los seis partidos de Colo Colo en Copa Chile superaron los dos goles, mientras Audax Italiano alcanzó al menos tres tantos en cuatro de sus seis encuentros. Además, vienen de un 5-1. bet365 1.85 Pronóstico Anota en cualquier momento: Javier Correa Javier Correa regresa tras su suspensión y ya le marcó dos goles a Audax en el último duelo. Además, participó en siete de sus ocho apariciones recientes y suma 12 tantos en el torneo. bet365 2.60 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Luego de verse las caras hace tres semanas en el Campeonato Nacional, Audax Italiano y Colo Colo volverán a enfrentarse, esta vez por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Los Tanos finalizaron segundos en el Grupo G, por detrás de Santa Cruz y por encima de Palestino y Magallanes, mientras que los Albos lideraron el Grupo E, por delante de O’Higgins, Recoleta y Unión Española.

El Cacique es el gran favorito para esta serie y para quedarse con la competencia, ya que es cómodamente el líder de la Liga de Primera y mantiene un invicto de 14 partidos en el certamen. El cuadro itálico, por su parte, encadena dos victorias por la mínima diferencia, luego de caer goleado por 5-1 justamente ante el Popular. Además, marcha undécimo con 28 puntos, a seis de la zona de descenso y a cinco de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Con este encuentro en el horizonte, programado para este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Audax Italiano vs Colo Colo, para que consideres antes de apostar.

Colo Colo es el gran favorito

Colo Colo atraviesa una de las mejores temporadas de los últimos tiempos y es cómodamente el líder de la Liga de Primera, con un invicto que ya alcanza los 14 partidos. Aunque viene de dos igualdades, hace tres semanas superó por 5-1 a Audax Italiano. Además, ya había derrotado por 1-0 al cuadro itálico en la primera rueda del Campeonato Nacional.

Resultado final: Colo Colo – 1.83 en bet365

Promesa de goles en el Estadio Nacional

Los seis partidos del Cacique en la Copa Chile finalizaron con más de dos goles. Esta tendencia también se hizo presente para los Itálicos, ya que en cuatro de sus seis juegos en la competencia, hubo al menos tres conquistas.

A su vez, en el choque disputado el 30 de agosto pasado, el Albo se impuso por 5-1.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.85 en bet365

¿Vuelve Javier Correa a la delantera del Cacique?

Javier Correa dejó atrás la suspensión y podrá ser de la partida en el encuentro de ida de los octavos de final ante Audax. El delantero argentino jugó por última vez justamente ante el cuadro itálico, donde marcó dos goles y aportó una asistencia en el triunfo por 5-1.

En siete de sus últimas ocho apariciones con el Cacique, el artillero participó en al menos un gol. Suma 12 tantos en 15 partidos en el Campeonato Nacional y tres conquistas en tres encuentros en esta competencia.

Anota en cualquier momento: Javier Correa – 2.60 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Audax Italiano vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por bet365 Audax Italiano 3.90 bet365 Empate 3.50 bet365 Colo Colo 1.83 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

El mercado de goles puede ser especialmente atractivo en un duelo que ya dejó cinco tantos en su último enfrentamiento. Si quieres entender mejor cómo funcionan las líneas de goles, nuestra guía sobre over/under en apuestas explica la diferencia entre apostar por una cantidad superior o inferior a la establecida por la casa.

Historial de Audax Italiano vs Colo Colo: últimos partidos