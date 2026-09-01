Pronósticos Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción: el Pirata recibe al Campanil sin público

Pronósticos: Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción
Este miércoles 2 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido se medirá con Universidad de Concepción por la fecha 16 del Campeonato Nacional.
El encuentro será a puertas cerradas debido a los incidentes ocurridos en el último partido del Aurinegro ante Huachipato. El Pirata lleva cinco partidos sin ganar en el torneo y se aleja de la pelea por los puestos de clasificación a copas internacionales. El Campanil, por su parte, afrontará tres puntos clave en la lucha por la permanencia: marcha decimocuarto con 22 unidades, a tan solo una de la zona de descenso.
En la antesala de este compromiso, nuestro especialista te trae los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción, para que consideres antes de realizar tus apuestas.
Goles de los dos equipos en el Sánchez Rumoroso
En cuatro de las últimas seis localías de Coquimbo Unido en el torneo, hubo goles de los dos conjuntos.
El mercado de “ambos equipos anotan” se cumplió en tres de las anteriores cuatro salidas de casa de Universidad de Concepción.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365
Johansen sigue buscando el triunfo aurinegro
Nicolás Johansen lleva siete goles en 19 partidos en la Liga de Primera. Marcó hace una semana ante Universidad Católica y había convertido a principios del mes de agosto frente a Palestino. Ambos juegos acabaron en derrota del aurinegro, por 2-1.
Anota en cualquier momento: Nicolás Johansen – 2.00 en bet365
Dos equipos con buenos promedios de córners
En ocho de sus nueve partidos como local en el Campeonato Nacional, el Pirata registró más de cuatro tiros de esquina a favor. Tiene un promedio de 7,44 córners por encuentro en dicha condición.
En nueve de sus 10 juegos fuera de casa, el Campanil tuvo más de dos tiros desde el banderín. Su promedio de visitante es de 4,3 por partido.
Tiros de esquina de Coquimbo Unido: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 2.5 – 2.20 en bet365
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Cuotas: Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción
Historial de Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción: últimos partidos
- Universidad de Concepción 1-0 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad de Concepción 0-1 Coquimbo Unido (Primera B 2021)
- Coquimbo Unido 1-0 Universidad de Concepción (Primera B 2021)
- Universidad de Concepción 2-1 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2020)
- Coquimbo Unido 0-2 Universidad de Concepción (Campeonato Nacional 2020)