El delantero argentino debe decir presente este martes ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras la denuncia de Universidad de Chile.

Javier Correa es uno de los jugadores del momento en Colo Colo. Además de sus goles, el delantero argentino hace noticia porque este martes otra vez debe decir presente ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, esto luego de la denuncia de Universidad de Chile.

¿La razón? Pues por sus “gestos” tras la victoria alba en el Superclásico 200 del pasado domingo 23 de agosto, donde el atacante hizo el 2-1 definitivo a favor del Popular.

En caso de que el Tribunal decida aplicar un castigo, este será el segundo que Correa debe asumir en este año luego de las tres fechas que recibió hace unas semanas por sus dichos contra el arbitraje. Sin embargo, en el Cacique irán por todo por defender a su jugador.

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La defensa que Colo Colo prepara para Javier Correa

De acuerdo a información entregada por La Tercera, la molestia en el Cacique por la denuncia de la U no ha bajado. Es más, toman como ejemplo la foto que Marcelo Díaz se sacó junto a un lienzo de la hinchada azul, donde sale el volante agrediendo a Esteban Pavez.

Sin embargo, en Colo Colo asumen que el escenario es más o menos complejo, sobre todo porque en la U apuntan a la “reincidencia” de parte de Correa. Por lo mismo, piden tres fechas de castigo, el máximo posible.

Javier Correa debe decir otra vez presente en el Tribunal de Disciplina tras la denuncia de la U. | Foto: Photosport.

En ese sentido, la aspiración del Cacique es que el delantero argentino reciba el mínimo castigo, es decir, un partido. Tras sus dichos contra el arbitraje de Nicolás Gamboa en la Copa de la Liga recibió tres fechas, en una falta en que el castigo iba de dos a diez compromisos.

“Las conversaciones con presidentes prefiero mantenerlas en privado, pero, efectivamente, los podríamos denunciar por el lienzo de Marcelo Díaz. Pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y querer sacar ventana, con situaciones que son parte del folclore…”, declaró sobre este caso Aníbal Mosa. Se vienen horas claves en el Cacique.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis