El Tano apoyó públicamente al "9" del Cacique, la gran figura que tuvieron los albos en la paliza al Audax Italiano, por lo ocurrido en el Superclásico 200 y la denuncia de Universidad de Chile que lo tendrá una vez más en el Tribunal de Disciplina.

Fernando Ortiz tenía perfectamente claro que Javier Correa fue la figura de la goleada que Colo Colo le propinó al Audax Italiano. El “9” del Cacique se robó todas las miradas en el 5-1 de los albos en el estadio Monumental. Anotó dos goles.

También regaló una exquisita asistencia a Leandro Hernández. Y estuvo a punto de firmar otro pase-gol, pero el primer remate de Lautaro Pastrán se estrelló en el cuerpo de Enzo Ferrario. Recién en el segundo intento, el “10” de los albos marcó el 2-0 transitorio.

Eso sí, se notó que Correa quedó con varios temas que resolver. Y aunque fue distinguido como el mejor jugador para la transmisión de TNT Sports, sólo dijo cinco palabras en la brevísima entrevista con el periodista Daniel Arrieta. Evidentemente, un resabio de lo ocurrido en el Superclásico 200.

Uno de los festejos de Javier Correa ante el Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

Luego de la victoria alba, el cordobés celebró con gestos obscenos que motivaron una denuncia de la Universidad de Chile. Por lo mismo, Correa fue citado al Tribunal de Disciplina este martes 1 de septiembre. De todas maneras, el argentino de 33 años recibió un férreo apoyo de su DT.

“A Javi lo dejé tranquilo, sé la clase de persona que es. Ni hablé del tema, lo dejé entrenar tranquilo y le di el respaldo en el campo de juego”, aseguró el Tano Ortiz luego de la paliza a los Tanos. El exjugador de Estudiantes de La Plata disputó todo el encuentro. Y llegó a 12 goles en la Liga de Primera, aunque está a ocho tantos de Fernando Zampedri.

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Tano Ortiz realza a Javier Correa en Colo Colo: “Es consciente y sabe qué hacer”

Fernando Ortiz no quiso dejar ninguna duda sobre su defensa a Javier Correa, el goleador de Colo Colo en la Liga de Primera 2026. De hecho, dio varias luces de las conversaciones que tuvieron luego de la victoria frente a Universidad de Chile en la semana previa al duelo vs el Audax Italiano.

Javier Correa festejó junto a Vozinha su gran jornada vs Audax Italiano. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“El resto es algo a lo que no le doy tanta importancia. Él es consciente, sabe lo que hizo”, manifestó Ortiz. El exentrenador del Santos Laguna y el América de México dejó tres frases más para ratificar su irrestricto apoyo para el centrodelantero.

Afirmó que “sé la clase de persona y jugador que es. Sabe qué hacer”. El entrenador del exclusivo y cómodo puntero que tiene la tabla de posiciones tiene claro que Correa puede ser castigado. Pero no le quitó el hombro para protegerlo públicamente.

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