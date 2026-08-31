Lo aplauden de pie: Fernando Ortiz se echa al bolsillo a los hinchas de Colo Colo

Fernando Ortiz se ganó el cariño de los hinchas de Colo Colo con la gran campaña de la temporada y fue aplaudido en el Monumental.

Fernando Ortiz es una especie de Iván Zamorano versión 1994. Cuando tenía todo en contra en Colo Colo tras el mal cierre de temporada 2025 y el feo inicio en este torneo ante Limache, le dobló la mano al destino.

Primero con resultados, pues empezó a acumular victorias a pesar de que el Cacique no mostraba buen fútbol. Luego, con la confianza adquirida por el equipo, fue mostrando un juego ofensivo hasta llegar a un presente esplendoroso.

Colo Colo gana, gusta y golea. Es el equipo que los hinchas siempre sueñan y eso se lo supieron retribuir al Tano Ortiz, que se ganó una ovación de la parcialidad alba ante Audax.

Ortiz fue ovacionado en Colo Colo

Al salir al terreno de juego, los hinchas ubicados en el sector de Océano se pararon a aplaudir durante varios segundos al entrenador del Popular, en una señal de agradecimiento al triunfo ante U de Chile.

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Ortiz feliz por su primer año en Colo Colo

Fernando Ortiz cumple un año al mando de Colo Colo, en el cual hizo un balance positivo en la rueda de prensa luego de ganarle a Audax Italiano.

Manifestó que no siente que haya cambiado nada. “Ni era vendehumo cuando perdía y saludaba a todo el mundo ni soy vendehumo ahora cuando saludo a todo el mundo“, detalló en su estilo.

ver también Fernando Ortiz y el balance de su primer año como DT en Colo Colo: “No soy vendehumo”

Destacó además que Aníbal Mosa le haya dado un respaldo importante en un momento donde tenía la soga al cuello, debido a los malos momentos que vivía Colo Colo.

“Me han dado la libertad de poder trabajar. El técnico vive de resultados, pero nos han permitido trabajar tranquilos”, confesó y adelantó que este plantel “no tiene techo”.