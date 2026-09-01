Cuna de cracks mundiales y ventas récord: Así es el Crystal Palace, el nuevo club de Darío Osorio

El seleccionado nacional llega a la Premier League y a un equipo que ha destacado por ser el formador de cracks de talla mundial.

No está soñando, es verdad: El fútbol chileno vuelve a tener representante en la Premier League. Esto porque ahora Darío Osorio jugará en el Crystal Palace.

En el cierre del mercado de fichajes, el elenco que viene de ser campeón de la Conference League, y que disputará la Europa League, puso sobre la mesa 28 millones de euros para quedarse con su carta.

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FC Midtjylland no la pensó dos veces y aceptó la venta del formado en Universidad de Chile. Incluso ya había tenía el reemplazante listo: el venezolano David Martínez por siete millones.

Ahora se espera la llegada de Osorio al elenco que hace de local en Selhurst Park y que es uno de los más longevos en el fútbol británico. En su larga historia destacan jugadores como Andy Johnson, Jim Cannon, Ian Wright y Geoff Thomas. Pero la llegada de Osorio se da bajo un nuevo panorama que enfrenta el club.

La fórmula del Crystal Palace que ilusiona a Darío Osorio

Es que ahora se cambió el chip, lo que comenzó desde los 2000, para apuntar a los jóvenes talentos. Por lo que todo apunta que este sí será el trampolín para Darío Osorio.

El primer gran caso es Wilfried Zaha que nació desde la cantera y luego la rompió en la Premier. En total acumuló 458 partidos oficiales.

Misma fórmula con Aaron Wan-Bissaka, que se formó en las divisiones inferiores, debutó en el equipo estelar y luego en 2019 fue vendido al Manchester United por 56 millones de euros.

Michael Olise debutó en primera división gracias al Crystal Palace y luego logró el salto al Bayern Munich (Photo by Alex Davidson/Getty Images)

Otro caso del buen ojo del club inglés es Michael Olise que llegó en 2021. Al francés lo compraron en cerca de 9 millones al Reading. Su despegue fue de inmediato y finalmente lo vendieron en 2024 al Bayern Munich en 60 millones de euros.

Eberechi Eze a los 27 años logró saltar del Crystal Palace al Arsenal (Photo by Clive Mason/Getty Images)

El último caso es Eberechi Eze que lo compró al Queens Park Rangers por 16 millones. En el Crystal Palace despegó y en 2025 lo vendió al Arsenal por 67,5 millones. Por lo que se espera repetir la fórmula ahora con el chileno y su debut en los próximos días.