El jugador formado en los azules llegará a la Premier League por su gran salto en la carrera, algo que también recibe de gran manera la U.

Hasta que llegó el día en que Darío Osorio dio el gran salto de su carrera, porque desde Europa avisan que es uno de los últimos bombazos del mercado de fichajes, con todo listo para firmar por el Crystal Palace.

Según reporta el periodista Ben Jacobs la transferencia es un préstamo con una obligación de compra de 26 millones de euros y otros 4 millones de euros. La tasa de préstamo es de 2 millones de euros. El Midtjylland retendrá una cláusula de venta futura. Solo quedan detalles finales por acordar”.

En ese sentido, esto también impacta en Universidad de Chile, que conservó el 10% del pase del nacido en Hijuelas, por lo que también se prepara para recibir un millonario monto.

Osorio salta de Dinamarca a la Premier League.

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La U recibe millones por la venta de Darío Osorio

Universidad de Chile seguía de cerca el último día del mercado de fichajes en Europa, donde ya se adelantaba el gran salto de Darío Osorio a la Premier League.

En ese sentido, fue el Crystal Palace el cuadro que logró un acuerdo de negociación con el Midtjylland, con una obligación de compra que traerá recaudos para los azules.

Según detallan serán 5.560.000 millones de dólares para la U cuando se realice la compra de su pase, por lo que es un negocio cerrado para la dirigencia de Azul Azul.

Un monto que se deberá definir para qué será destinado en las arcas de U de Chile, en medio de un clima tenso en la dirigencia de la concesionaria tras la salida de Michael Clark.