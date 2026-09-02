La historia de Fernando Sanguinetti, quien está a préstamo en el Tepatitlán de la Liga Expansión MX, que tocó fondo por una situación de vida, pero con su sacrificio ahora disfruta con el deporte.

Fernando Sanguinetti vive un sueño con su primera experiencia en el extranjero, donde partió a préstamo desde Universidad de Chile al Tepatitlán FC de la Liga Expansión en México.

Un anhelo cumplido con un camino que tuvo muchas complicaciones de vida, que incluso lo hicieron tocar fondo en la cárcel, pero que el fútbol se encargó de darle una nueva oportunidad para sacarlo adelante y sonreír con la pelotita.

Fernando Sanguinetti es jugador de la U.

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Fernando Sanguinetti y su historia de superación

Fernando Sanguinetti tiene 21 años y a los 8 llegó a Universidad de Chile, donde de inmediato destacó en las juveniles del club por sus condiciones, incluso con llamados a la selección chilena en el puesto de volante.

Con un espíritu de lucha, no tuvo problemas en partir a préstamo a Provincial Osorno, incluso cuando Gustavo Álvarez lo había promovido al primer equipo de la U, aunque después surgió la oportunidad de sumar minutos en el sur del país, por lo que no dudó en asumir un nuevo desafío en su vida.

Por lo mismo, sus cercanos aseguran que las ganas de salir adelante con su carrera lo han motivado tanto, que, pese a complicadas situaciones de la vida que lo pudieron marcar, ahora disfruta del fútbol en México.

Una vuelta larga, pero que lo tiene contento, enterrando un pasado que incluso lo hizo pasar en el año 2023 por la cárcel, luego de aparecer implicado en un caso de porte de armas, que lo mantuvo por dos meses en encierro durante la investigación y que luego no se pudo comprobar para recuperar la libertad.

El jugador sacó su carrera con sacrificio y ahora está a préstamo en México desde la U.

Más allá de quedarse en el suelo, con el apoyo de la familia y el respaldo de la U para sacar adelante a un joven talento, Sanguinetti le encontró otra vuelta más a la pelota, para seguir enfocado en su carrera deportiva y cumplir sus anhelos de niño.

Una clara demostración que cuando se tienen las ganas y los deseos de surgir, se puede dejar oscuros momentos para disfrutar del deporte y verle el lado positivo al fútbol que siempre se encarga de dar nuevas oportunidades.