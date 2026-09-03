La situación tensa entre la U y los albos tomó un nuevo tono luego de la publicación que realizó uno de los capitanes azules. ¿Burla al Cacique?

Las relaciones entre Universidad de Chile y Colo Colo están más que cortadas, luego de la denuncia que interpusieron los azules en el Tribunal de Disciplina en contra de Javier Correa y que derivó en dos fechas de suspensión. En medio de la polémica, apareció Marcelo Díaz.

El futbolista que terminará su carrera al acabar la presente temporada y que fue mencionado por Aníbal Mosa tras lo que ocurrió en el último Superclásico, utilizó sus redes sociales para publicar una llamativa imagen que de inmediato generó reacciones.

En las stories de su Instagram, Díaz publicó la foto de un vino que tiene como nombre “Alboroto“, con la R del centro de la palabra invertida. Junto a la imagen escribe la frase “¡qué buen vino, carajo!” más un emoji de aplausos. Saquen sus propias conclusiones.

Imagen: @chelodiaz_21

La aparición de Díaz en polémica entre la U y Colo Colo

No podemos olvidar que el mismo día en el que Javier Correa hizo el gesto “amatorio” que derivó en el castigo que recibió, Carepato fue protagonista de una polémica que pasó desapercibida pero que pudo haber llegado a mayores.

Si bien no jugó el Superclásico, Díaz fue hasta la barra Los De Abajo y se fotografió con un lienzo que lo mostraba propinándole un puñetazo a Esteban Pavez, escena que ocurrió el 2025 en la victoria de la U por 2-1 en el Estadio Nacional donde recibió la tarjeta roja.

“Los podríamos denunciar por el lienzo pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y querer sacar ventaja, con situaciones que son parte del folclore“, fueron las palabras de Mosa sobre esta situación que finalmente quedó en nada.

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En síntesis