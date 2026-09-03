¿Ninguneo? Destapan la insólita razón del por qué Colo Colo no denunció a Marcelo Díaz

Carepato y su foto junto a un desafiante lienzo dejaron coletazos post Superclásico, pero en los albos finalmente optaron por no llevarlo al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Marcelo Díaz también sigue en la polémica tras el Superclásico, donde el referente de U de Chile pegó de vuelta a los gestos de Javier Correa con una controvertida foto. Carepato posó junto a un lienzo de la barra azul, dejando la grande.

Ahí aparece el recordado golpe a Esteban Pavez, en un Superclásico del año pasado, lo que también pegó fuerte en Colo Colo. Luego de la denuncia de la U a Javier Correa, los albos dejaron en claro por qué no hicieron lo propio con el Chelo Díaz.

“En Colo Colo no hay interés alguno en denunciar a Marcelo Diaz porque a los rivales les conviene que él juegue dado su escaso nivel en la actualidad”, reportó Dale Albo, desde la interna en el Estadio Monumental.

Colo Colo quiere a Marcelo Díaz en cancha

Según la citada fuente, en Colo Colo ni pensaron en denunciar a Marcelo Díaz, considerando su sitial de jugador suplente en la U. Carepato no es titular hace rato y disputó dos minutos por última vez hace cuatro partidos, ante Palestino.

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Recientemente el campeón de Copa América con la selección chilena posteó una enigmática foto junto a un vino de nombre “Alboroto”. Los hinchas albos rápidamente reaccionaron, en alusión a un palo del ídolo de la U.

Así, solo Javier Correa fue denunciado y sancionado tras el último Superclásico, donde el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo castigó con dos partidos suspendido. Al respecto, Aníbal Mosa encendió la polémica con desafiantes dichos.

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“Sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Entonces, lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, dijo el presidente de Blanco y Negro.