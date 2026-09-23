“Es muy bueno”: El juvenil de Cobreloa que destacó en el debut de Mario Salas

El joven ariete fue reconocido hasta por sus rivales de Coquimbo Unido tras el duelo de ida por Copa Chile

Mario Salas empezó con un tropezó su ciclo en Cobreloa. El “Comandante” no pudo ante Coquimbo Unido y en el partido de ida en el Estadio Zorros del Desierto cayó por 2-1.

“Lo difícil era venir acá y ganar con la altura”, recalcó Cristián Zavala que fue elegido como la figura del partido en el cuadro pirata. Pero el ex Colo Colo no se quedó ahí.

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El delantero del actual campeón del fútbol chileno también tuvo palabras para destacar el desempeño de Cobreloa. Incluso se hizo hincapié en un joven jugador que empieza a sumar minutos con Salas.

“Fue un partido muy lindo con ambiente de fútbol. Jugamos con un grande, el puntero izquierdo de ellos es muy bueno. Tienen condiciones para rendir”, recalcó Zavala en medio de sus declaraciones post partido.

Lo que tuvo relación con Yastin Navarro de 18 años, y que en los últimos partidos de la Primera B con César Bravo no sumó minutos. Lo que cambió radicalmente con la llegada del “Comandante”. Incluso el ariete fue uno de los primeros en mostrarse con su llegada a Calama.

Yastin Navarro fue destacado por su presentación en el debut de Mario Salas en Cobreloa

“Lo primero que nos dijo que empezaremos a trabajar de una. Ahora con cuerpo técnico nuevo, los más chicos tenemos que mostrarnos más. Por eso estamos activos. Yo siempre quiero jugar”, recalcó el joven jugador.

Por lo que ahora añora con meterse en el equipo estelar que buscará dar vuelta la llave de Copa Chile y que se mentaliza para la final ante Santiago Wanderers de este sábado por la Primera B.

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

Ahora Cobreloa se mentaliza en el próximo partido que será por la Primera B. Esto está fijado para el 26 de septiembre frente a Santiago Wanderers y será el duelo que quedó pendiente por la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20.

Mario Salas dispuso una formación alternativa ante Coquimbo, por lo que ahora se espera que tire toda la carne a la parrilla en el encuentro que también se disputará en el Estadio Zorros del Desierto a las 15:00 horas.

Cabe consignar que en la Tabla de la Primera B, Santiago Wanderers es puntero con 44 unidades. Mientras que Cobreloa lo sigue como único escolta con 42. Por su parte, la revancha de Copa Chile frente a Coquimbo será recién el 7 de octubre.

En resumen:

Mario Salas cayó en su debut en Cobreloa: perdió por 2-1 ante Coquimbo Unido en Copa Chile

Entre los destacados en e cuadro minero asoma Yastin Navarro que hasta sumó elogios de parte de Coquimbo

Cobreloa ahora se mentaliza en la “final” de la Primera B: este sábado 26 de septiembre se mide ante Santiago Wanderers. De ganar, será nuevo puntero de la categoría.