El tenis de mesa dobles mixto le dio una nueva alegría al Team Chile con la gran presentación de Daniela Ortega y Gustavo Gómez.

El Team Chile sigue dando que hablar en los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en Santa Fe, Argentina. Ahora en el tenis de mesa, específicamente en el dobles mixto, el equipo nacional logró una nueva medalla de oro… ¡Y ya son 31!

Para conseguir una nueva presea dorada, la dupla compuesta por Daniela Ortega y Gustavo Gómez tuvo que exigirse al máximo. Es que pese a estar dos set abajo en la final, lograron un batacazo de aquellos.

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“Fue una final muy dura. Perdí en los individuales y a los cinco minutos tuve que jugar la final. Estuve muy ido, pero logré meterme en la definición. Lo remontamos y fue épico”, recalcó Gustavo Gómez.

La dupla brasileña compuesta por Giulia Takahashi y Guilherme Teodoro vencieron en las primeras dos mangas por 11-8 y 11-5. Pero los representantes de Chile sacaron la garra que lleva dentro y logró remontar, para quedarse con los siguientes tres sets por 11-6, 11-5 y 11-5.

“Fue complejo darlo vuelta. Luchamos cada punto. Sabíamos que podíamos darlo vuelta. Siempre tuvimos la estrategia clara. Nos conocemos tanto hizo posible que pudiéramos ganar”, sentenció la Dani Ortega en una noche que difícilmente podrán olvidar.

¿Cuáles son las competencias del 23 de septiembre del Team Chile?

Ahora El Team Chile tiene 31 medallas de oro, 34 de plata y 37 de bronce, por lo que supera con creces la barrera de las 100 medallas.

Este miércoles 23 de septiembre continúa la participación de los atletas chilenos. En la jornada destaca la disputa de la pelota vasca, pádel, voleibol de piso, remo y el comienzo del tenis.

El gran atractivo estará en el fútbol. A las 15:00 horas, la Roja Sub 20 de Luis Mena buscará el oro ante Venezuela. Además se disputará la semifinal del masculino con Chile vs Paraguay a las 17:00 horas.

Cabe consignar que serán transmitidos por TVN por señal abierta. Además de estar las opciones en Panam Sports, CDO y DSPORTS. También está la opción de seguir los juegos en los canales de Youtube de los Suramericanos y Odesur.