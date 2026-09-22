Los detalles del proyecto que prepara el salto de Nicolás Pino a la Fórmula 2: “Piloto de alto rendimiento”

WISE Innovation Studios lleva cerca de dos años trabajando junto al chileno, con iniciativas como la creación de su avatar digital y un ejercicio que combinó neurociencia e inteligencia artificial para medir su performance en pista.

El automovilismo de alta competencia hace tiempo dejó de ser solo velocidad y deporte. Inteligencia artificial, nuevos combustibles y electromovilidad conviven hoy en una industria que funciona también como laboratorio para tecnologías que están definiendo el futuro de la movilidad.

Es en ese escenario donde se construye el próximo paso del piloto chileno Nicolás Pino, quien prepara su ingreso a la Fórmula 2 en 2027, el último gran escalón antes de la Fórmula 1. Su salto forma parte de un proyecto más amplio que busca aprovechar su presencia internacional para conectar a Chile con innovación, inversión e industrias estratégicas.

ver también “A la F1 no llegan los más talentosos”: Nico Pino trabaja con todo para cumplir su gran sueño

Parte de esa estrategia es liderada por la start up nacional WISE Innovation Studios, que desde hace cerca de dos años trabaja junto a Pino y su equipo en meta marketing e innovación. “Partimos trabajando en la construcción de Nicolás como un referente que trascendiera lo estrictamente deportivo. Es un piloto de alto rendimiento, pero también un joven emprendedor y comunicador, capaz de conectar con nuevas generaciones”, explica Igal Weitzman, CEO de WISE.

Entre las iniciativas desarrolladas, la compañía creó un avatar digital del piloto y realizó un ejercicio que combinó neurociencia e inteligencia artificial para medir su desempeño en pista, presentado durante Limitless AI, el evento de referencia en la industria que WISE realiza anualmente.

El salto de Nicolás Pino a la Fórmula 2

Tras competir en campeonatos como WEC e IMSA y obtener podios en pruebas como las 24 Horas de Le Mans y Daytona, Pino regresa a los monoplazas. Iniciará los test con miras a competir en F2 durante 2027, categoría clave para avanzar en la obtención de la superlicencia necesaria para optar a la Fórmula 1. En esta etapa se incorpora además A14, la estructura de Fernando Alonso, que trabaja con jóvenes pilotos con proyección hacia las principales categorías del automovilismo mundial.

El proyecto también ha sumado alianzas con distintos objetivos: Massiva para aumentar la visibilidad del piloto; Mega, que incorporó sus carreras a Mega Go; y Hot Wheels, con una estrategia regional orientada a acercarlo a nuevas audiencias en Latinoamérica. El salto a F2 coincide con una nueva etapa: convertir el proyecto en una plataforma que conecte el motorsport con sectores estratégicos para Chile.

ver también Nico Pino revela cuál es su plan para llegar a la Fórmula 1: “Aún hay tiempo para lograrlo”

El modelo, denominado internamente TIE3M —tecnología, innovación, energía, minería, movilidad y motor—, busca articular actores públicos y privados y atraer capital, tecnología y talento hacia áreas donde el país posee ventajas competitivas. “Chile tiene recursos fundamentales para el futuro de la movilidad y la energía, pero la oportunidad no puede limitarse a ser proveedor de materias primas. Tenemos que estar también en los lugares donde se desarrolla tecnología y se generan las alianzas que están definiendo estas industrias”, sostiene Weitzman.

La apuesta incluye ámbitos como minería, hidrógeno verde, combustibles sintéticos y electromovilidad. A través de NP78, empresa ligada a Pino, existe además una alianza estratégica con HIF en torno al desarrollo de e-fuels. La iniciativa también ha abierto conversaciones en el ámbito político. Desde 2025 se han sostenido reuniones con parlamentarios y actualmente se discute un proyecto de acuerdo orientado a impulsar una mirada del deporte de alto rendimiento como una industria capaz de movilizar inversión e innovación.

En cuanto a las proyecciones, WISE vislumbra experiencias inmersivas y tecnologías phygital asociadas a las carreras, mientras busca incorporar nuevos actores privados. “Lo que estamos construyendo va mucho más allá de llevar a Nicolás a la Fórmula 1. Queremos utilizar esta plataforma global para insertar a Chile en los circuitos donde hoy se están desarrollando tecnologías vinculadas a energía, movilidad e innovación”, concluye Weitzman.

En resumen:

El piloto Nicolás Pino prepara su ingreso a la Fórmula 2 para el año 2027.

La empresa WISE Innovation Studios desarrolla tecnología de inteligencia artificial para el piloto.

La alianza estratégica busca conectar el automovilismo con sectores como minería y energía en Chile.