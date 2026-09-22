El portero confirma su regreso a la Roja tras varios partidos marginado, donde fue recibido con un gran ambiente de parte de sus compañeros.

La selección chilena sigue con su preparación en Estados Unidos, como parte de la gira por Norteamérica en la triple fecha FIFA que liderará el técnico interino Nicolás Córdova.

La Roja enfrentará este sábado a Canadá, el 29 de septiembre al cuadro local, mientras que el 6 de octubre hará lo mismo con la selección de México, por lo que los jugadores ya están trabajando.

Uno que se sumó esta jornada es uno que retorna al cuadro de todos, con la ilusión de poder retomar un puesto como titular tras su buena campaña en Argentina: Brayan Cortés.

Brayan Cortés entrena en la selección chilena. Foto: Javier Torres/Photosport

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Cortés vuelve para pelear un puesto en la Roja

Brayan Cortés nuevamente es parte de la selección chilena, donde con una buena temporada en Argentinos Juniors, el técnico Nicolás Córdova le volvió a abrir las puertas.

Por lo mismo, la cámara de Redgol pudo captar el arribo del ex Colo Colo a los entrenamientos donde fue recibido con muy buen ánimo por sus compañeros de la Roja.

Fue Gabriel Suazo quien incluso le tiró una talla que sacó carcajadas entre los presentes, dejando ver el grato ambiente: “¿Te viniste en tractor, Indio?”.

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