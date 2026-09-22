“Si los tocas…”: La fuerte advertencia para los hinchas chilenos que siguen a la Roja en plena fecha FIFA

La selección chilena ya está en Estados Unidos y bajo un estricto sistema de seguridad prepara los próximos partidos.

La selección chilena ya está en Estados Unidos para prepara la fecha FIFA que se avecina en los próximos días. Comandados por Nicolás Córdova, y además con la participación de Gonzalo Jara, el equipo nacional busca sumar nuevas variantes para el próximo proceso de Eliminatorias.

“Todos los partidos son finales para nosotros. Siempre es lindo estar en la selección. Vamos con mucha ilusión de poder seguir creciendo en este proceso”, destacó Lucas Cepeda, que apunta a ser titular en esta tanda de partidos.

ver también Felipe Correa da la fecha para la llegada del nuevo DT de la selección chilena: “Estamos tranquilos”

Córdova ya tiene al plantel completo y se mentaliza para el primer partido que será ante Canadá este sábado 26 de septiembre. El encuentro está programado a las 20:00 horas y además será el debut de Mega en este nuevo proceso con los relatos de Claudio Palma y comentarios de Iván Zamorano.

La drástica medida de seguridad para los hinchas chilenos: “Si lo tocas…”

Pero mientras algunos están pensando en cómo será el once que salte a la cancha del Estadio BMO Field de Toronto, otro foco de atención se vive fuera del campo de juego y afecta directamente a los hinchas.

Esto porque hubo un primer encuentro con un puñado de fanáticos que se acercó al plantel nacional. Pero el trato desde el personal de seguridad estadounidense fue más que claro: “Si tocas a los jugadores, te vas a prisión”.

ver también Córdova recurre a la Generación Dorada para pulir la selección chilena: ¡Bicampeón de América invitado sorpresa!

Así lo advirtió Keno Trotamundos, que como el corresponsal oficial de Redgol, advirtió está drástica medida que se impuso sobre las estrellas de la Roja.

“La cosa en Estados Unidos es distinta para los hinchas”, recalcó. Por lo que los fanáticos nacionales tendrán que comportarse si no quieren terminar entre las rejas.