El Tano lanzó una firme declaración de principios en torno a la gran cantidad de bajas que tiene para afrontar la llave de Copa Chile vs Audax Italiano.

Fernando Ortiz sabe que no tendrá nada fácil parar una oncena titular en Colo Colo a raíz de la gran cantidad de bajas por las fechas FIFA. En el Cacique se enfermaron del virus que habitualmente azota a los clubes que tienen muchos convocados a diversas selecciones.

Tal es el caso del cuadro albo, que recibió 12 citaciones. Una fue la de Vozinha, quien se integró a Cabo Verde para disputar las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones. También hubo cinco jugadores que fueron convocados por Nicolás Córdova a la selección chilena.

Iván Román, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Leandro Hernández dirán presente en los duelos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México. Pero los problemas no se acabaron ahí, pues también hubo cuatro escogidos para disputar los Juegos Suramericanos con la Roja Sub 20.

Leandro Hernández en una práctica de la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

Para el equipo de Sebastián Miranda se sumaron Yastin Cuevas, Vicente Martínez, Matías Orellana y Bruno Torres, capitán de aquel combinado. Además estaba el arquero Gabriel Maureira, quien por una lesión no pudo estar en la competencia ni estará en la serie de Copa Chile frente al Audax Italiano.

Y un trío de ausencias más por convocatorias a la Roja Sub 17: Felipe Raipán, Claudio Salvo y Rodrigo Catalán. Dos de ellos son habitualmente parte de las citaciones de Ortiz en el plantel profesional. Aunque nada de eso parece ser un problema para el Tano.

Felipe Raipán en una práctica con la selección chilena. (Andrés Piña/Photosport).

“También seré cuestionado si pierdo, dirán que el técnico perdió la Copa Chile. Pero en ese sentido, jamás voy a imponer a algún nombre o jugador para que no vaya a la selección. Tampoco haré berrinches si hay una fecha FIFA y me sacan jugadores“, manifestó el DT argentino sobre las ausencias que tiene para afrontar la serie contra los itálicos.

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Ortiz reacciona al virus FIFA que golpea a Colo Colo: “Confío en el plantel”

Fernando Ortiz sabe que serán más de 10 las bajas de Colo Colo en esta fecha FIFA, donde los albos se medirán frente al Audax Italiano. “Ser llamado a un seleccionado de un país es lo más maravilloso que existe para un jugador”, manifestó el otrora zaguero central de Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

Fernando Ortiz tiene plena confianza en el plantel de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“Jamás me voy a oponer. Jamás me voy a quejar. Al contrario. Armo una plantilla, confío en el plantel, confío en los jugadores. El que se sume, tendrá que aportar”, sentenció Ortiz en esta declaración de principios con la que pretende alentar a quienes quedaron en Pedrero.

Por lo pronto, el Tano debe ponerle el timbre a una alineación que contará con varios que han sumado pocos minutos. Como el caso de Matías Fernández Cordero, quien será el carrilero derecho en el juego de ida frente a los Tanos. También habrá dupla ofensiva conformada por Javier Correa y Maximiliano Romero.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano en la Copa Chile?

Audax Italiano recibirá a Colo Colo en la ida de los octavos de final de la Copa Chile este martes 22 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Florida. Y la revancha se disputará el viernes 25 de este mes a las 20 horas en el Estadio Nacional.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera la tabla de la Liga de Primera 2026 al cabo de 23 partidos. Suma 54 puntos, 12 unidades más que sus más cercanos perseguidores: Universidad Católica y Universidad de Chile.