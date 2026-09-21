La Selección Chilena vuelve al popular videojuego con un plantel actualizado, aunque sin su camiseta oficial.

Una sorpresa para los fanáticos del fútbol y los videojuegos. La Selección Chilena está de regreso en FC 27, luego de seis años de ausencia en la franquicia, donde su última aparición había sido en FIFA 21.

Sin embargo, el retorno de La Roja tiene una particularidad: no cuenta con licencia oficial, por lo que aparece con un uniforme genérico en lugar de su tradicional camiseta.

FC 27 incorpora un plantel actualizado de La Roja con jugadores de las últimas convocatorias de Nicolás Córdova, aunque algunos rostros llaman la atención por las diferencias con la realidad.

La Roja vuelve al popular videojuego con un plantel actualizado, aunque sin su camiseta oficial

Así se ven Darío Osorio, Gabriel Suazo y los jugadores de Chile en FC 27

Entre los futbolistas cuyas representaciones destacan por su parecido están Gabriel Suazo, Ben Brereton, Lawrence Vigouroux, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta y Felipe Loyola.

También aparecen con rostros reconocibles Ignacio Saavedra y Benjamín Kuscevic. Por otro lado, jugadores como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Brayan Cortés, Marcelino Núñez y Alexander Aravena cuentan con representaciones que, según el medio citado, todavía podrían mejorar.

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El caso de Darío Osorio es uno de los que más llama la atención, ya que su apariencia en el videojuego presenta diferencias respecto de su rostro real. Algo similar ocurre con Felipe Faúndez, Matías Sepúlveda, Gonzalo Tapia, Lautaro Millán, Maximiliano Gutiérrez e Iván Morales.

El juego no tiene licencia oficial, por lo que utiliza un uniforme genérico – captura

La publicación también plantea que algunas caras podrían actualizarse próximamente, especialmente las de Cepeda y Osorio, quienes militan en Elche y Crystal Palace, respectivamente.

Así, La Roja vuelve a estar disponible en la franquicia, aunque los hinchas tendrán que conformarse, por ahora, con una camiseta genérica y representaciones de jugadores que no siempre se parecen a sus protagonistas.

En resumen…