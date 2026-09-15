La figura de Flamengo se niega a ser parte del proceso que está encabezando el interino Nicolás Córdova en La Roja.

La selección chilena vuelve a la cancha, porque tendrá una gira por América del Norte y jugará partidos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

El entrenador interino de La Roja, Nicolás Córdova, dio a conocer la nómina de citadas para los duelos que se jugarán en territorio norteamericano, donde una de las sorpresas es la nueva ausencia de Erick Pulgar.

El volante de Flamengo goza de un gran momento en el cuadro brasileño, sin embargo, tomó la decisión de quedar al margen de la Selección y aclaró en sus redes sociales su decisión de seguir fuera del equipo nacional.

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Erick Pulgar avisa que no tiene problemas con Nicolás Córdova

Erick Pulgar utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que no tiene ningún problema con Córdova, quien lo fue a ver a Brasil para contar con su presencia en la Selección, y a pesar de ello, no lo convenció.

“Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo“, dijo el ex Antofagasta.

Erick Pulgar sigue lejos de la Roja. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, añadió que “a lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco me acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”.

Por último, Erick Pulgar explicó que su alejamiento de la Roja se debe a que espera que la nueva generación de jugadores tenga su espacio y empiecen a tener rodaje en el equipo nacional.

“Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, cerró.

En síntesis

Erick Pulgar quedó fuera de la nómina de la selección chilena para partidos amistosos.

quedó fuera de la nómina de la selección chilena para partidos amistosos. Nicolás Córdova convocó a La Roja para enfrentar a Canadá, Estados Unidos y México.

convocó a La Roja para enfrentar a Canadá, Estados Unidos y México. El volante de Flamengo descartó problemas con Córdova y pidió respaldar a nuevos jóvenes.