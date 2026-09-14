El equipo de Nicolás Córdova inició su preparación para la gira por Norteamérica, donde algunos fueron sparring para la Sub 17.

La selección chilena comenzó la preparación para la triple fecha FIFA de los meses de septiembre y octubre, donde enfrentará amistosos en Norteamérica contra Canadá, Estados Unidos y México.

Por lo mismo, tras cerrar la fecha los jugadores nominados asistieron a Juan Pinto Durán, donde hubo novedades en la primera jornada, entendiendo que gran parte venía de jugar el fin de semana.

En ese sentido, los únicos que tuvieron trabajo en la cancha fueron Diego Ulloa, Marcelo Morales y Francisco Salinas, quienes fueron parte de la práctica de la Sub 17 en el mismo recinto.

La Rojita se prepara para una gira por Croacia, donde enfrentarán a Qatar, Arabia Saudita, Italia, además de los locales, donde también está en ese plantel Felipe Raipán, quien, con esto ,quedará fuera de los partidos de Copa Chile por Colo Colo.

Marcelo Morales trabajó junto a la Sub 17 de la Roja. Foto: Andrés Pina/Photosport

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A la espera de más seleccionados

Nueve jugadores estuvieron presentes en el primer día de trabajo de la selección chilena, previo al viaje a Norteamérica para los amistosos de septiembre y octubre, bajo las órdenes de Nicolás Córdova.

A los tres mencionados, que realizaron trabajos junto a la Sub 17, también estuvieron presentes Leandro Hernández, Jonathan Villagra, Iván Román y Víctor Felipe Méndez, quienes estuvieron haciendo grounding.

Felipe Faúndez y Agustín Arce estuvieron haciendo trabajo regenerativo, de manera de ponerse luego a las órdenes de Córdova en sus mejores condiciones deportivas.

Durante la tarde se espera el arribo de Christian Bravo, el portero de Huachipato que también será parte de esta gira con importantes amistosos con equipos que vienen de competir en el Mundial.

Los entrenamientos en Juan Pinto Durán serán hasta el jueves, con viernes y sábado libre, para retomar los trabajos en la jornada del domingo, donde también está programado el viaje a Estados Unidos.

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