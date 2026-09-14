Ni la visita del técnico Nicolás Córdova y el gerente de selecciones Felipe Correa fueron suficientes para sacarlo de su idea. No juega por nuestro país desde el 2024.

Es la mayor ausencia que tiene la nómina de la Selección Chilena para los tres amistosos que jugará en Norteamérica. Pese a ser el mejor futbolista nacional en el extranjero, el volante Erick Pulgar volvió a rechazar la convocatoria del técnico Nicolás Córdova.

Es la tercera ocasión consecutiva que el antofagastino rechaza la citación del especialista en métricas, y en todas las oportunidades prefirió privilegiar su actualidad con el Flamengo a venir al país, recordando que no juega por La Roja desde octubre del 2024.

Pero el diario La Tercera entregó detalles de un encuentro particular que sostuvieron tanto Pulgar como Córdova en Brasil, hasta donde viajó el DT junto a Felipe Correa, gerente de selecciones, y donde les comunicó en Río de Janeiro su negativa para estar.

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¿Qué hay detrás del rechazo de Pulgar a la Selección?

El matutino señala que el futbolista “considera innecesario volver a la Selección” y apuntan a que su rechazo para asistir se debe a que “se siente continuamente criticado por los hinchas y la prensa“.

“A Pulgar le ha costado comprender el amplio nivel de cuestionamientos, sobre todo, por su estatus en el Mengão. En el Fla es considerado un referente, casi un ídolo”, complementa la publicación sobre la preferencia del volante para quedarse en Río.

Prueba de ello es la nueva extensión de contrato que firmó a comienzos de septiembre, hasta diciembre del 2029, donde ganará un salario por año de US$3.6 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador chileno mejor pagado en el planeta.

En síntesis