El volante se mantiene alejado de la Roja, pero en Brasil se llena de cariño con una especial visita en el lugar de entrenamiento.

Erick Pulgar nuevamente descartó la opción de venir a la selección chilena, con miras a la gira por Norteamérica donde se enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

El jugador del Flamengo, como ha sido una costumbre, pidió no ser convocado nuevamente para concentrarse en su club, lo que marca un distanciamiento del jugador con el proceso del interino Nicolás Córdova.

Pese a esto, se mantiene con buen ánimo, donde en Brasil se pudo ver recibiendo un particular homenaje de una de las barras del Flamengo, que le fueron a entregar una sorpresa.

La bandera que le llevaron los hinchas de Flamengo.

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Pulgar recibe el cariño de los hinchas de Flamengo

Fue la barra de Juventud Flamengo la que se dejó caer en el centro de entrenamiento del cuadro de Río de Janeiro, de manera de agradecer la entrega por su club.

“El Grupo de Fans de la Juventud Flamengo estuvo presente hoy en Ninho do Urubu para presentar la nueva bandera en honor al jugador Erick Pulgar. También presentamos una placa en referencia a toda su dedicación al club”, explicaron en sus redes sociales.

En ese sentido, el nacido en Antofagasta demostró el compromiso, donde compartió con los fanáticos, además que recibió la bandera, un premio y se llenó de elogios.

Un cariño al corazón en un momento que recibe críticas lejos de la selección chilena, donde la Roja pierde, una vez más, a uno de sus jugadores más destacados del momento.

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