Disputó Mundial, lo invitó Nico Cordova a fecha FIFA y ahora sorprende con dos golazos

Zidane Yáñez destacó con categórica presentación en Estados Unidos y pide una oportunidad en la adulta.

La selección chilena ya tiene nómina para la fecha FIFA de septiembre y octubre. Nicolás Córdova liderará el equipo que enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

Pero lo llamativo es que de los convocados por el DT, en este finde semana ninguno pudo marcar. Leandro Hernández, Nils Reichmuth, Lucas Cepeda, Darío Osorio, Ben Brereton, Gonzalo Tapia, ni Maxi Gutiérrez lograron anotar en sus respectivos equipos.

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Sin embargo, hubo uno de los convocados que se robó la película. Esto tuvo relación con Zidane Yáñez que fue genio y figura en el Huntsville con dos golazos de categoría.

Por lo que llamó la atención ya que fue el único de los convocados a la selección, que pudo marcar por su equipo en la previa a la fecha FIFA que se avecina. Y eso que figura como invitado por Nico Cordova.

El invitado estelar de la selección

Primero a los 14’ abrió el marcador en la visita al Inter Miami. El ariete que disputó el Mundial Sub 17 con Chile, se sacó al portero rival y con ajustado remate puso el 1-0.

Luego se despachó la joya de la jornada. Con magistral control, bajó la pelota y en prácticamente una baldosa dejó pagando al portero y defensa rival para llevarse el balón. Ante la insistencia del golero, le dio una última pisada al balón para dejarlo acostado y poder anotar su doblete.

“Zidane está en racha”, celebró el Huntsville por el gran momento que vive el chileno, y que fue elegido como figura del partido. Además ha marcado en los últimos tres partidos que disputó por la categoría. Buenos resultados que ahora les permite ubicarse quintos en la división sureste de la MLS Next Pro.

Zidane Yáñez figura como invitado a la fecha FIFA junto a Thomas Coulombe y Jetzen López

El próximo partido del Huntsville de Zidane será este 20 de septiembre ante New York Red Bulls. Lo que implica el último apronte antes de la fecha FIFA donde se sumará como invitado al elenco que comanda Nicolás Córdova.