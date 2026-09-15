El delantero de 16 años fue citado a un nuevo microciclo de La Roja Sub 17 antes del Mundial de Qatar.

Colo Colo sigue aportando nombres a las distintas categorías de la Selección Chilena. Esta vez fue el turno de Felipe Raipán, una de las principales promesas de la cantera alba y que ya suma experiencia en el primer equipo.

El delantero de apenas 16 años fue convocado por Ariel Leporati para participar de un nuevo microciclo de La Roja Sub 17 en Juan Pinto Durán.

Los trabajos forman parte de la preparación de Chile para el Mundial Sub 17 de Qatar, que se disputará entre noviembre y diciembre. Antes de la cita planetaria, el combinado nacional tiene contemplada una gira amistosa por Croacia, para seguir afinando detalles.

Felipe Raipán es convocado a La Roja Sub 17 y se acerca al Mundial de Qatar.

Colo Colo aporta tres jugadores a La Roja Sub 17

Raipán aparece con buenas opciones de integrar la nómina mundialista, especialmente porque es uno de los jugadores de su categoría que ya cuenta con minutos y ritmo de competencia en Primera División.

Felipe Raipán no será el único representante del Cacique en este proceso. También fueron convocados los volantes Claudio Salvo y Rodrigo Catalán, elevando a tres la presencia alba en el microciclo.

Las nominaciones se suman a una extensa lista de jugadores de Colo Colo que durante estas semanas estarán trabajando con diferentes selecciones.

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En la adulta de Chile aparecen Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Felipe Méndez y Leandro Hernández, mientras que Vozinha fue llamado por Cabo Verde.

Además, Matías Orellana, Bruno Torres, Vicente Martínez y Yastin Cuevas forman parte de La Roja Sub 20 que disputará los Juegos Suramericanos.

Colo Colo tendrá 13 futbolistas repartidos en diferentes selecciones, en un periodo donde Fernando Ortiz deberá reorganizar sus piezas pensando en los próximos desafíos del equipo.

En resumen